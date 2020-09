Næringslivskvinner ber om at herreklubb skal åpne opp for kvinnelige medlemmer

En rekke kvinner fra nærings- og samfunnslivet har skrevet under et opprop som krever at herreklubben Norske Selskab åpner også for kvinner.

Bilde fra lokalene til herreklubben Norske Selskab i Akersgata i Oslo. Klubben tillater ikke kvinner som medlemmer. Nå har 27 kvinner med toppstillinger i næringslivet signert et opprop for å få klubben til å godta kvinner som medlem. Vis mer Cornelius Poppe / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 7. september 2020 06:13

Oppropet er signert av 27 kvinner fra ulike bransjer i norsk næringsliv, mange i lederposisjoner, skriver Dagens Næringsliv.

– Om dette var en ren bridge- eller leirdueskyteklubb for menn i alle samfunnslag, ville det vært en annen sak. Men dette er en klubb der samtlige av medlemmene representerer viktige roller i næringslivet, og som i lukkede fora har samtaler som på sikt, direkte og indirekte, bidrar med verdifulle nettverk og viktige avgjørelser, sier gründer Isabelle Ringnes (31), som jobber for likestilling i Equality Check.

Senest i vinter, etter at et eget utvalg utredet spørsmålet, sa klubbens generalforsamling nei til å ta opp kvinner som medlemmer.

Morten Thorvaldsen er formann i direksjonen i Norske Selskab skriver i en sms til avisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Norske Selskab er landets eldste klubb, stiftet i 1772 av norske studenter i København.

