Sparket toppsjef slår tilbake mot McDonald's: – Et ufortjent søksmål

Steve Easterbrook ble saksøkt for å ha forhold til ansatte som hurtigmatkjeden ikke visste om. Han mener det ikke stemmer, og mener selskapet opptrer uredelig.

McDonald’s tidligere konsernsjef Steve Easterbrook. Vis mer Richard Drew / AP

Publisert: Oppdatert: 17. august 2020 11:15 , Publisert: 17. august 2020 10:21

Forrige uke ble det kjent at McDonald's saksøker tidligere konsernsjef Steve Easterbrook etter at han skal ha hatt flere forhold til ansatte enn hva selskapet var kjent med.

Det skjedde etter at Easterbrook i fjor fikk sparken etter å ha hatt et forhold til en ansatt. McDonald's ønsker med søksmålet å få tilbake sluttpakken som er beregnet å ha en verdi mer enn 360 millioner kroner. Avtalen inneholder både aksjeopsjoner og annen kompensasjon.

Selskapet har hevdet at det ikke ville godkjent avtalen dersom de visste at Easterbrook hadde et forhold til flere ansatte.

Lenge var det stille fra Easterbrook rundt søksmålet. Men nå slår hans advokater tilbake i sitt svar til søksmålet som er sendt til domstolen i Delaware, skriver Bloomberg.

Les også McDonald’s saksøker sparket toppsjef etter forhold til ansatte

Mener søksmålet er ufortjent

Easterbrook hevder nå at hurtigmatkjeden hadde informasjon om forholdene til tre ansatte da sluttpakken ble inngått.

«McDonald's’ – en sofistikert enhet som ble representert av et antall interne og eksterne eksperter da det inngikk avtalen – er klar over at det ikke på en troverdig måte kan hevde at det har vært kontraktsbrudd», skriver advokatene som vil ha søksmålet stanset, ifølge Bloomberg.

«I stedet forsøker selskapet på urettmessig vis å fremstille krav om tillitsbrudd eller svindel», fortsetter advokatene.

Easterbrook hevder også at McDonald's med viten og vilje sendte søksmålet på en måte som gjorde at han ikke kunne kommentere saken på bakgrunn av en taushetsavtale. Han vil også flytte behandlingen av aksjeopsjonene til domstolen i Illinois.

«McDonald's Corporation sendte et ufortjent og villedende søksmål i feil forum,» heter det i søksmålet, ifølge Bloomberg.

Hurtigmatkjeden opplyser til nyhetsbyrået at det står bak søksmålet, både de faktiske påstandene og domstolen det ble levert i.

Her kan du lese mer om McDonald’s Søksmål