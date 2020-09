Har stanset mer enn 23 millioner munnbind på grensen

Tolletaten har siden slutten av mars holdt tilbake totalt 23,2 millioner munnbind. Rundt 12 millioner av disse er frigitt.

På dette bildet ser man et parti munnbind stanset av Tolletaten. Vis mer Tolletaten

Publisert: Oppdatert: 1. september 2020 19:37 , Publisert: 1. september 2020 18:26

Det opplyser Tolletaten i en e-post til E24.

Når tjenestemenn i Tolletaten mistenker at smittevern- og beskyttelsesutstyr ikke har riktig dokumentasjon, så tilbakeholdes varene og ytterligere kontroll utføres av Statens legemiddelverk, Arbeidstilsynet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Hvis varene oppfyller regelverk og krav slippes de inn i landet, hvis ikke blir de beslaglagt og destruert, sier pressevakt Henrik Egeberg i Tolletaten til E24.

Etter at munnbindene har blitt frigitt er det nær 9,2 millioner som fortsatt er tilbakeholdt på grensen.

– Må sette seg inn i regelverket

DSB bistår Tolletaten i arbeidet med å kontrollere munnbind og åndedrettsvern. I vår og sommer har DSB fått oversendt 40 saker fra ulike importører.

Direktoratet sier de ikke har mulighet til å gi opplysninger om importør eller detaljer i saker de får oversendt fra Tolletaten på grunn av taushetsplikt i Tolloven.

– Generelt kan vi si at mange av disse produktene er av såkalt «no-name»-kategori eller merket på kinesisk, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Han legger til at dersom man skal importere slike produkter må man sette seg nøye inn i regelverket.

– Ikke alle gjør det, avslutter han.

Tirsdag morgen ble seriegründer Idar Vollvik pågrepet og siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr. Strafferammen for dette er under særlig skjerpende omstendigheter er fengsel i to år.

Politiet mener at han har mottatt munnbind fra utlandet som ikke er medisinske, og pakket dem om i Norge før de har blitt merket som kirurgiske.

Tidligere har påtaleansvarlig Sulland uttalt at det under særlig skjerpende omstendigheter er en strafferamme på fengsel i to år.

Vollvik nekter straffskyld.

– Vollvik har i dag vært i et langt avhør som startet i åttetiden i dag tidlig. Han kjenner ikke noe straffansvar for det som har skjedd, sier advokat Einar Råde som representerer Vollvik til E24.

