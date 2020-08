Roxel Group er konkurs: – En naturlig oppfølger når et av livsgrunnlagene ryker

Vis mer Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

Publisert: Publisert: 31. august 2020 16:24

Stavanger-selskapet Roxel Group AS er konkurs, etter at datterselskapet Roxel Energy gikk konkurs forrige uke.

– Når et av livsgrunnlagene som gruppen belager seg på går konkurs, er dette en av effektene, forteller Sigve Sandvik, konsernsjef i Roxel Group.

Selskapet gjennomførte en emisjon tidligere i sommer der de tjente 20 millioner kroner. De prøvde også å gjennomføre en emisjon på 14 millioner forrige uke, men det gikk ikke gjennom, forteller konsernsjefen.

Roxel Group ble etablert av Trond Ferkingstad og Dag Øyvind Meling. Konsernet omsatte for 594 millioner kroner i 2018. Årsresultatet var på minus 17 millioner kroner.

Selskapet leverer «kompetanse til utvikling og bygging av utstyr og systemer» til blant annet flyplasser, transport, infrastruktur.

Fortsetter driften

I Roxel Group er det totalt seks ansatte som blir rammet av konkursen.

Ifølge Sandvik er det ansatte med støttefunksjoner innenfor teknologi- og IT som blir påvirket, inkludert Sandvik som konsernsjef.

– Vi er på leting etter nye eiere, og hittil er det mange som er interesserte. Dette er en god gruppering med mennesker som i selskapets livsløp har levert gode tall og prosjekter, sier Sandvik.

Har forteller videre at det viktigste nå er at de ansatte føler seg trygge, og at selskapet kjapt får tak i nye eiere.

– Driften fortsetter på det fulleste, ettersom vi har mange prosjekter på gang. Selskapet er selvstendig og har sine leveranser samtidig som at vi betaler våre forpliktelser, forteller konsernsjefen.

Sandvik legger også til at selskapet Roxel Promech ikke er berørt av konkursen, selv om det står oppført som den eneste eieren av selskapet.

