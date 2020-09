Legemiddelverket vil stanse salg av Vollviks munnbind

Legemiddelverket frarådet onsdag bruk av munnbind fra Idar Vollviks Ludostore. Nå vil de stanse salget.

3. september 2020

På Idar Vollviks nettbutikk Ludostore er det fortsatt mulig for kunder å kjøpe munnbind med kirurgisk klassifisering.

– Vi jobber med å få på plass vedtak om omsetningsforbud, sier Tove Jahr, enhetsleder i Legemiddelverket til E24 torsdag ettermiddag.

E24 får opplyst at vedtaket er ventet å bli fattet senest fredag morgen.

Påtaleansvarlig Sigrid Sulland forklarer til E24 at det er Legemiddelverket som har myndighet til å fatte vedtak om omsetningsstans.

– Ludostore er en nettbutikk som selger mange ulike varer, som også har helt andre ting enn munnbind, sier Sulland.

E24 har vært i kontakt med Vollviks forsvarer Einar Råen, som ikke ønsker å kommentere Legemiddelverkets arbeid.

Frarådet bruk

I en pressemelding onsdag ettermiddag frarådet Legemiddelverket at produktene tas i bruk i helsetjenesten og hos forbrukere som trenger beskyttelse.

– Hva ligger bak avgjørelsen?

– Mistanke om at ikke-medisinske munnbind er merket og omsatt som medisinske munnbind. Dette ser vi alvorlig på, svarte enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket, gjennom en e-post.

– Det går på tillit til medisinsk utstyr, sikkerheten for forbruker, og tryggheten om at det du kjøper ikke utgir seg for å være noe annet enn det som skal være, sier han.

Løslatt

Idar Vollvik ble pågrepet av politiet tirsdag. De aksjonerte da også mot tre ulike adresser. Vollvik erkjenner ikke straffskyld, uttalte hans forsvarer, Einar Råen.

«Ifølge min klient leverer han ikke munnbind til helsevesenet. Dette synes således ikke å være en problemstilling», skrev Vollviks forsvarer i en tekstmelding til E24.

Legemiddelverket har tidligere uttalt til E24 at de ikke er kjent med hvor munnbindene er distribuert.

Politiet mener eksmilliardæren bevisst har pakket om munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som kirurgiske munnbind. Kirurgiske munnbind er godkjente for bruk i helsevesenet.

