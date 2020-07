Jonas Gahr Støre fikk gevinst på 3,4 millioner i fjor

Ap-leder Jonas Gahr Støres familieselskap fikk millionoverskudd i 2019 og øker egenkapitalen til 91 millioner kroner.

Jonas Gahr Støre tjente gode penger i 2019, men nå setter han alt i banken. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert: 14. juli 2020 09:26 , Publisert: 14. juli 2020 07:30

Femstø AS’ ferske årsregnskap for 2019 viser et profitabelt år for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Selskapet fikk et årsresultat på 3,43 millioner i 2019.

Fjorårets resultat skiller seg fra året før, hvor årsresultatet viste minus 1,18 millioner.

Det var Finansavisen som først omtalte årsregnskapet.

Setter 75 millioner i banken

Gahr Støres formue, som i stor grad er konsentrert i familieselskapet, har vært dagsaktuell tidligere.

Under valgkampen i 2017 måtte han svare for investeringer i det irske hedgefondet Egerton Capital. Tidligere samme år ble det kjent at i et boligprosjekt Støre hadde investert i, var det avdekket en rekke arbeidsforhold uten tariffavtaler.

Nylig kunngjorde Støre til VG at han har fått nok av kontroverser rundt formuen og skulle sette 75 millioner i banken.

– Etter valget i fjor høst sa jeg at jeg skulle gå en ny runde med meg selv og gode rådgivere for å innrette forvaltningen av min formue på en måte som gjør at det ikke kan bli stilt noen flere spørsmål om det, sa Støre til VG.

Aksjer, obligasjoner og innskudd

Egenkapitalen i selskapet økte til 91,6 millioner i 2019. Formuen ved utgangen av fjoråret besto av en kombinasjon av aksjer, obligasjoner og bankinnskudd.

64,4 millioner befant seg i aksjer, 22,7 millioner i obligasjonsfond, og 4,5 millioner sto som bankinnskudd.

Støre eier selskapet sammen med sine sønner, hvorav Ap-lederen har 76,3 prosent av aksjene, mens hans tre sønner har 7,9 prosent hver.

