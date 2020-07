ESA dropper årelang konkurransesak mot Widerøe: – Vil fortsette å følge nøye med på markedene

Seks år etter at europeiske konkurransemyndigheter gikk til aksjon mot Widerøe legges saken nå bort. ESA mener bevisene i saken ikke forsvarer å gå videre med etterforskningen.

Et Dash 8-fly fra Widerøe lander på Hammerfest flyplass. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 8. juli 2020 15:51 , Publisert: 8. juli 2020 15:26

– Vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe, i en uttalelse.

Onsdag fikk han nemlig beskjed fra Eftas overvåkningsorgan ESA om at de nå legger bort saken mot flyselskapet.

Det hele begynte med en razzia i juni 2014 da ESA gikk til aksjon i Widerøes lokaler i Bodø og Fornebu med bistand fra det norske Konkurransetilsynet.

Etter å ha gjennomgått dokumentasjon i saken bestemte ESA seg i 2016 for å åpne sak mot flyselskapet.

Mistanken gikk ut på at flyselskapet kan ha brutt konkurransereglene i EØS-avtalen i forbindelse med flyrutene de flyr på anbud for norske myndigheter. En rekke norske regionale flyplasser blir satt ut på anbud fordi det ikke er et kommersielt grunnlag for å drive flyruter dit ellers.

En av de viktigere mistankene ESA hadde omhandler det spesialutviklede innflygningssystemet SCAT-1 som brukes for å lande trygt på mange distriktsflyplasser i Norge. For at dette skal fungere må det installeres SCAT-1-utstyr på flyplassen og om bord i flyet.

ESA ville undersøke om Widerøe «kan ha misbrukt en dominerende stilling» i markedet ved å ha nektet å levere en viktig del til dette systemet til andre flyselskaper.

Som E24 skrev i 2014 var det mistanke om at Widerøe presset ut den danske konkurrenten Danish Air Transport (DAT) på flyrutene til og fra Florø i 2012.

I 2018 kom ESA med en foreløpig konklusjon om at Widerøe har brutt konkurransereglene i EØS. Det ble avholdt muntlig høring i desember samme år, men nå legges altså hele saken bort:

«I dag konkluderer ESA med at bevisene som ESA har innhentet så langt, ikke gir tilstrekkelig grunn til å prioritere ressurser til videre etterforskning», skriver ESA.

Selv om den formelle etterforskningen av saken avsluttes, så skriver ESA at de «vil fortsette å følge nøye med på markedene det gjelder i Norge».

Widerøe-sjef Stein Nilsen foran selskapets jetfly fra Embraer, E2–190. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Nytt landingssystem ble godkjent

Mye har skjedd siden ESA begynte å undersøke det norske anbudsmarkedet i luftfarten og måten Widerøe opererer på.

ESA påpeker selv at norske myndigheter, like etter at åpnet saken, godkjente alternative navigasjonssystemer for de aktuelle flyplassene.

Dette gjorde det mulig for andre flyselskap å gi anbud på FOT-rutene, uten å ha SCAT-1-utstyret installert på sine fly.

– Vi har hele tiden ment at Widerøe har operert i tråd med konkurransereglene og opplever at det er sterk konkurranse om å betjene flyruter med statlig kontrakt. Vi setter nå endelig sluttstrek, og ser frem til å fortsette å betjene rutene våre på en best mulig måte for våre passasjer, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen.

Han påpeker at Widerøe har investert «store ressurser» i systemet av sikkerhetsmessige hensyn.

– Vi er glade for at våre argumenter har ført frem. Widerøe er opptatt av å operere i tråd med konkurransereglene, og at konkurransen om å betjene statlige ruter skal skje på like vilkår, sier Nilsen.

Han poengterer at Widerøe ikke setter anbudskravene og at de må forholde seg til reglene som gjelder på lik linje med andre.

– Dette har vi gjort. Saken ligger langt tilbake i tid, og saksbehandlingen har vært omfattende og pågått lenge. Prosessen har vært en stor belastning for ansatte i organisasjonen, og vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier Stein Nilsen.

Les også:

Les også ESA gir Telenor 1,2 milliarder i bot for misbruk av markedsmakt

Les også Fagforeningsleder i Norwegian: Hvis Norge kjøper seg inn i SAS, legges det opp til monopol