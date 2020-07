United Airlines frykter at de må si opp 36.000 ansatte

Flyselskapet har varslet nesten halve staben om at jobbene deres kan ryke om noen måneder.

Publisert: Publisert: 8. juli 2020 17:59

Det melder flere internasjonale medier.

De amerikanske flyselskapene har til sammen fått 25 milliarder dollar i statlig lønnskompensasjon til de ansatte. Et av vilkårene for krisestøtten er at selskapene ikke kan si opp ansatte før etter 1.oktober.

En rekke flyselskaper oppfordrer nå de ansatte til å ta sluttpakker eller gå av tidlig med pensjon, for å unngå ufrivillige jobbkutt.

Rundt 3.700 ansatte i United har allerede frivillig takket ja til sluttpakker, skriver Bloomberg.

I et brev til de ansatte skriver selskapet tirsdag at omfanget av nedbemanningen foreløpig er usikkert, da de ikke vet hvor mange som vil slutte frivillig, ifølge nyhetsbyrået.

United understreker videre at varselet ikke betyr at de 36.000 ansatte faktisk mister jobben.

I likhet med resten av reiselivsnæringen er flyselskapet hardt rammet av coronakrisen. United opplyste tidligere denne uken at etterspørselen vil forbli svak frem til man har fått en vaksine mot viruset.

Flyselskapet har rundt 96.000 ansatte, ifølge CNBC. United-aksjen faller onsdag ettermiddag ned 2,7 prosent.

