Eierne håper å få løs Suez-skipet allerede lørdag

De japanske eierne av skipet som sitter fast i Suez-kanalen håper å få det løs allerede lørdag, ifølge flere medier. Bergingsselskapet Smit Salvage håper det kan skje i løpet av noen dager.

Skipet Ever Given står fast i Suez-kanalen. De japanske eierne håper å få det løs lørdag, men bergingsselskaper tror det kan ta uker. Vis mer byoutline Satelittbilde fra Maxar Technologies

Det var på en pressekonferanse fredag at eierne av det Panama-registrerte skipet Ever Given opplyste at de håpet å få det løs i løpet av dagen lørdag.

Det skriver blant andre BBC, Nikkei Asia og CNN.

Ever Given drives av taiwanske Evergreen, men eierne er japanske Shoei Kisen, et datterselskap av verftsselskapet Imabari Shipbuilding.

Selskapet opplyser at det har hyret inn ti taubåter for å få løs det 400 meter lange containerskipet på 200.000 tonn.

Skipet satte seg fast i Suezkanalen etter en sandstorm med sterk vind i området.

Vanligvis seiler over femti skip daglig gjennom Suezkanalen, ifølge CNN. Hundrevis av frakteskip og tankere venter nå på passasje, og noen aktører sier at de vurderer å seile rundt Afrika. Det vil kreve mer drivstoff og kan ta flere uker ekstra.

Et annet alternativ er å seile via Arktis.

– Skipet tar ikke inn vann, sier Yukito Higaki i Shoei Kisen ifølge BBC, som viser til den japanske avisen Asahi Shimbun.

– Det er ikke noe problem med roret og propellene. Med en gang den er løs, skulle den være i stand til å seile, sier han.

Ever Given eies av et japansk selskap, men drives av taiwanske Evergreen. Vis mer byoutline Suez Canal Authority

Kan ta ukesvis

I første omgang har bergingsselskapene forsøkt å få skipet løs ved hjelp av taubåter og flytting av sand, slam og mudder (mudring).

Selskapet Royal Boskalis Westminster er hyret inn for å hjelpe med bergingen, gjennom søsterselskapet Smit Salvage. De har tidligere sagt at det kan ta uker å løse oppgaven, men nå tror de det kan gå på noen dager.

– Vi forsøker å få det gjort over helgen, men da må alt gå akkurat som det skal, sa administrerende direktør Peter Berdowski i Boskalis Westminster til nederlandsk fjernsyn fredag, ifølge Reuters.

Ifølge Boskalis vil taubåter med samlet kapasitet på 400 tonn være på plass i løpet av helgen. Samtidig har det vært mudret mye rundt skipet for å frigjøre det.

Hvis bergingsselskapene også får hjelp av høyvann, kan de klare å få skipet løs tidlig neste uke, tror han.

– Baugen sitter fast i leire og sand, men akterenden er ikke helt fast i leiren, noe som er positivt, sier Berdowski.

Dersom skipet er for tungt til å komme løs, må man trolig flytte containere over på andre skip med kraner, skriver BBC. Dette kan ta lang tid. Bergingsselskapet vurderer i så fall å flytte rundt 600 containere fra baugen for å lette på vekten, ifølge Reuters.

USA har tilbudt Egypt hjelp og vil sende eksperter for å vurdere situasjonen lørdag, ifølge CNN.

Får ytterligere assistanse søndag

Det er Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) som har det tekniske ansvaret for skipet. Torsdag kom det en større maskin på plass som kan flytte 2.000 kubikkmeter slam og mudder i timen, men BSM sa fredag at forsøkene så langt ikke hadde lyktes.

Ytterligere to taubåter vil ankomme området søndag 28. mars for å assistere, skriver selskapet i en melding på sine nettsider.

Mannskapet på Ever Given består av 25 indere, og er uskadde, ifølge BSM. Selskapet opplyser at det ikke har skjedd noen mekaniske feil eller skader på motoren etter grunnstøtingen.

Rammer 23 norske skip

Administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet opplyste fredag til E24 at det er 23 norskeide skip som står fast i «trafikkorken» i Suezkanalen.

– Det virker som dette blir mer og mer fastlåst, det er bekymringsfullt. Vi må håpe det kommer høyvann i helgen eller annen form for hjelp, sa han.

Solberg mener at skip som har muligheten «definitivt» vurderer å ta omveien rundt Afrika, særlig hvis krisen drar ut i tid.

– Dette gir tidsforsinkelser på leveranser, og skipsfarten har hatt store utfordringer i pandemien allerede med restriksjoner og operasjonelle vanskeligheter, sa Solberg fredag.

Kan gi norsk gassgevinst

Norge kan potensielt tjene på krisen hvis det blir langvarige forstyrrelser i Europas import av flytende naturgass (LNG) fra Qatar.

Dette kan ifølge Rystad Energy øke gassprisene, og det vil andre store leverandører som Russland og Norge tjene på. Norge har imidlertid ikke så mye ekstra volumer å by på til Europa, opplyser selskapet.

– Russland er definitivt ikke landet som har hastverk med å se en løsning på denne blokkeringen, sa leder for gass og kraftmarkeder Carlos Torres Diaz i Rystad Energy i en kommentar fredag.

– Norge ville normalt få en opptur også, som Europas nest største gassleverandør, men rørsystemet går allerede på nesten full kapasitet, sa han.

Rammer danske Mærsk

Blant skipene som venter i kø er containerskip, tankere fylt med råolje, oljeprodukter og flytende naturgass (LNG), bulkskip og kjemikalietankere.

Oljeprisen var nede i 60 dollar tidligere i uken, men har nå steget til 64 dollar fatet.

Rundt 12 prosent av verdenshandelen fraktes gjennom Suezkanalen, ifølge den danske shippingkjempen Mærsk.

Selskapet driver et av verdens største containerfraktrederier, Mærsk Line, og har ni skip som venter i køen. Rundt 50 skip drevet av Mærsk eller partnerne deres skal etter planen gjennom Suez-kanalen de neste ukene, ifølge selskapets nettsider.

