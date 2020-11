Erik Volden går av som konsernsjef i Kavli etter 16 år

Publisert: Publisert: 30. november 2020 13:15

I en pressemelding går det frem at Erik Volden (59) vil gå av som toppsjef i det norskbaserte næringsmiddelkonsernet Kavli i løpet av første kvartal 2021. Volden har ledet selskapet i nesten 16 år.

– Jeg har sittet lenge i denne rollen, og mener selv at konsernet er i en fase hvor det er riktig med et generasjonsskifte. Vi har alle forutsetninger for solid vekst i fremtiden, men det er viktig å få tilført både ny energi og nye tanker, sier han.

Kavli-konsernet er heleid av Kavlifondet og har hovedkontor i Bergen og har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Volden har hatt ulike topplederjobber i dagligvarebransjen helt siden han var i midten av 30-årene, og hadde blant annet ledererfaring fra selskaper som Coca-Cola og ICA før han i 2005 ble konsernsjef i Kavli.

Han planlegger å fokusere på rådgivnings- og styrearbeid, så snart en ny sjef er på plass. Han vil også tre inn i Kavlifondets styre fra våren 2021.

Volden meddelte styret allerede på forsommeren i år at han ønsket å fratre som konsernsjef i 2021, men vil avvente en endelig avgang til ny toppleder er på plass.

