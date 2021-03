Sjefen permitterte seg selv for å redde lærling

Da regjeringen igjen strammet inn i coronatiltakene, permitterte daglig leder ved kafeen Bare Barista seg selv, så lærlingen slapp å utsette fagopplæringen.

VIL REDDE LÆRLINGEN: Den lille kaffebaren i Tønsberg eies av Marit Due Akerholt. Nå har hun permittert seg selv. Vis mer byoutline Bare Barista

Marit Due Akerholt startet kafévirksomheten Bare Barista i Tønsberg i 2015. Som for mange andre, har det siste året bydd på en rekke utfordringer.

Blant annet har hun måttet avvikle én av de to kaffebarene i Tønsberg. Nå forteller hun at hun gjør alt hun kan for å sikre arbeid for de ansatte.

Dette inkluderer en permittering av seg selv.

– Under pandemien har man hele tiden måttet ta raske avgjørelser. Det har vært situasjoner der man så en risiko for at man ikke hadde råd til å betale de ansatte den lønnen de har jobbet for. Da har permitteringer vært den beste løsningen, sier hun til E24.

Tønsbergs Blad omtalte saken først.

Ny permitteringsrunde

I slutten av forrige uke varslet kommunen en rekke tiltak, da det ble klart at smittetrykket i Vestfold er på Norgestoppen.

– Smitten eksploderte, sa kommuneoverlege Elin Jakobsen i Færder til VG.

På grunn av tiltak og restriksjoner har Bare Barista-sjefen endret driften. Ifølge henne selv, har dette ført til bedre likviditet for kaffebaren.

Men med de nye innstrammingene denne måneden, måtte hun ta en ny permitteringsrunde.

– Jeg permitterte derfor meg selv, ettersom jeg synes det var mest hensiktsmessig for lærlingen at han ble værende på jobb, opplyser Akerholt.

– En gylden mulighet

Lærlingen skulle egentlig ha jobbet alene i kaffebaren frem til tiltakene gikk ut 17. mars. Men så ble altså tiltakene utvidet på nytt.

– Han har fått en god oppfølging samtidig som at han har fått en gylden mulighet til å tilegne seg erfaring på å være selvstendig og bli kjent med næringen, forteller den daglige lederen.

Av de 65 lærlingene som er tilknyttet restaurant- og matfag i Vestfold og Buskerud, var det 55 lærlinger som ble permittert i mars fjor, skriver Tønsbergs Blad.

Ved kafeen som holdes åpen nå, er det et par deltidsansatte som jobber i helgene, i tillegg til lærlingen som jobber fulltid i hverdagene.

Hvor lenge sjefen selv må være permittert er usikkert.

– Vi vet ikke hvor lenge jeg kommer til å være permittert, og jeg gleder meg til ting er tilbake til normalt, sier hun.

Avviklet avdeling i desember

– Jeg hadde en kaffebar ved jernbanen som måtte avvikles i desember, blant annet på grunn av mindre aktivitet i byen og mangel på Oslo-pendlere, opplyser Akerholt.

Etter fjorårets nedstengning var de optimistiske til gjenåpning av denne avdelingen i august.

Men med nye innstramminger ble det raskt tydelig for den Akerholt at dette ikke ville la seg gjennomføres.

Til slutt leverte hun altså fra seg nøkkelen til kaffebaren.

– Jeg hadde en veldig god dialog med de ansatte i denne avdelingen, opplyser hun.

