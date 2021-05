Nå står kampen om ditt hjemmekontor

Skal du få dekket strøm og leie når arbeidsgiver sender deg på hjemmekontor? Og hvem passer på at du har det bra på jobb?

Arbeids- og sosialdepartementet sendte nylig ut et endringsforslag til ny forskrift om hjemmekontor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Norges Tjenestemannslag NTL vil kjempe hardt for ordninger knyttet til hjemmekontor. De vil legge mest mulig ansvar på arbeidsgiversiden.

– Jeg håper arbeidsgivers ansvar konkretiseres mer gjennom innspillene i høringsrunden. Ansvar for utstyr er så selvsagt at det ikke engang nevnes i arbeidsmiljøloven. Selvsagt er det fristende for arbeidsgivere å se på muligheten til å spare penger ved å ha sine ansatte på hjemmekontor. Nettopp derfor må ansvaret deres være tydelig, slår Guro Vadstein i NTL fast.