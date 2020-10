Mener Coop bryter loven: Snylter på Mills’ «ikoniske» design

Flertallet i Næringslivets Konkurranseutvalg mener Coop kopierer Mills Melange-design. Coop sier de tror Mills frykter deres margarin-produkt, men vil vurdere å endre den omstridte emballasjen.

6. oktober 2020

Til tross for at utvalget ikke er enstemmig mener alle medlemmene utenom én at Coop bryter loven med brudd på god forretningsskikk.

Saken handler om margarin, hvor Mills sitt produkt Melange, nylig har fått en utfordrer i Coop-butikkene og det er fra Coop selv, som har produsert sitt eget margarinprodukt.

Det reageres på fargebruk og kombinasjon, logoplassering og skriftbruk på emballasjen.

Konkurranseutvalgets flertall (seks av syv medlemmer) uttaler:

«Måten Coop har anvendt fargene på, er imidlertid etter utvalgets flertall en kritikkverdig etterligning av Melange»

Og konkluderer med brudd på markedsføringsloven paragraf 30, som omhandler etterligninger av produkter:

«Det synes som om Coop bevisst har lagt sitt emballasjedesign for dagligvarehandelens eget merke tett opp til originalleverandøren i den hensikt å snylte på produktets posisjon, fremfor å sørge for variasjon i dagligvarehandelen»

– Frykter billigere utfordrer

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis sier derimot at dagligvarekjempen er overrasket over uttalelsen fra konkurranseutvalget.

– Det har jo aldri vært noen intensjon å kopiere, og vi ser ikke at dette ligner så veldig på Melange, sier Friis.

På spørsmål fra E24 om dette vil føre til endringer på produktet sier Friis at man vil sette seg ned å drøfte hva man kan gjøre med produktet, og at «det ikke er unaturlig at man gjør noen justeringer».

Samtidig mener Friis det kan være andre grunner enn likheter i emballasjen som får Mills til å klage.

–Vi skjønner at de klager, de frykter sannsynligvis produktet vårt. Dette er margarin som er tilsvarende i kvalitet, men til en lavere pris.

Samtidig er Friis tydelig på at man ikke ønsker å ta saken for retten, og «vil ikke provosere unødvendig».

Konkurranseutvalgets uttalelser er ikke rettslige bindene, men legges vekt på i domstolspraksis, og er ofte en billig måte å sjekke om det er hold i anklager uten å ta saken for retten.

Coops kommunikasjonsdirektør, Bjørn Takle Friis. Vis mer byoutline Coop

Mills: Trekk produktet umiddelbart

Merkevaregiganten Mills påpeker at Melange har eksistert i over 100 år, og kaller innpakningen «ikonisk».

Informasjonssjef i Mills, Kjersti Johannesen, mener det kun er én ting Coop kan gjøre i etterkant av uttalelsen fra konkurranseutvalget.

– Utvalgets beskjed er tydelig og klar, og vi mener produktet må trekkes fra markedet. Ellers ønsker ikke vi å prosessere denne saken i mediene, sier Johannesen.

Hun sier de vil fortsette dialogen med Coop og ønsker ikke å lage noen stor konflikt ut av saken, men legger likevel til at Mills forventer at meieriproduktet med sitt nåværende utseende trekkes umiddelbart.

Det ene medlemmet av utvalget, Øystein Bu, mener Coops emballasje er tilstrekkelig annerledes, og ikke i strid med loven. Bu er for øvrig toppsjef i Dr. Oetker i Norge.

Informasjonssjef i Mills, Kjersti Johannesen Vis mer byoutline Mills

Mener innkjøpspriser fører til flere egenprodukter

Coops kommunikasjonsdirektør mener konkurranseutvalgets uttalelse er en del av en større debatt som handler om innkjøpsprisene dagligvarekjedene kjøper varene sine for fra leverandører som Mills.

– Dette produktet er jo for så vidt en konsekvens av store innkjøpsforskjeller.

I november 2019 ble det lagt frem tall som viste at Norgesgruppen får langt bedre innkjøpspriser på varer fra store leverandører enn konkurrenter som Coop. Et av selskapene som var med i utvalget var Mills.

Med andre ord mener Coop at kjeden er tvunget til å lage egne produkter for å kunne konkurrere i dagligvarebransjen.

Det er for øvrig ventet at Konkurransetilsynet legger frem nye innkjøpspriser for dagligvarebransjen i løpet av høsten 2020.

