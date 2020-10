Dette er hindrene før nordmenn kan få Trumps «corona-cocktail»

Før et legemiddelselskap kan lansere, markedsføre og selge et produkt, må det gjennomføre både prekliniske og kliniske studier.

Pre-kliniske studier gjennomføres i prøveglass (in vitro) eller på ulike dyrearter (in vivo) som mus og gris. Det fremste målet i denne fasen er å vise at legemiddelet er trygt å teste på mennesker.

I fase 1 gis de første dosene til en liten gruppe mennesker over en ganske kort periode, gjerne noen titalls friske frivillige eller kritisk syke uten andre alternativer.

I fase 2 testes legemiddelet på en større gruppe syke mennesker, ofte mange hundre, for å finne ut mer om dose, effekt og virkning.

I fase 3 sammenlignes legemiddelet med annen behandling eller placebo, ofte på mange tusen pasienter.

I fase 4 samles det inn ytterlige data etter at produktet har kommet ut markedet gjennom såkalte «real life studier».