Regjeringen utvider kompensasjonsordningen ut april

De siste dagene har flere tatt til orde for å utvide kontantstøtten for næringslivet. Onsdag er det klart at regjeringen bøyer av for presset.

Vis mer byoutline Fredrik Hagen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres...

På grunn av at coronasmitten fortsetter å spre seg har regjeringen besluttet å utvide kompensasjonsordningen for næringslivet ut april, bekrefter Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding sendt til E24.

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for månedene mars og april, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

I utgangspunktet var det lagt opp til at kompensasjonsordningen skulle gjelde ut februar, men nå har regjeringen valgt å utvide ordningen. Fra mars til og med august ble det utbetalt nesten syv milliarder kroner.

Kompensasjonsordningen for næringslivet skal dekke såkalte faste, uunngåelige kostnader for bedrifter som har omsetningsfall på grunn av coronapandemien.

Ordningen i mars og april vil i hovedsak være lik som for de foregående månedene. Omsetningsfallet må være 30 prosent eller mer og bedriftene vil få dekket inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostandene.

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier Nybø.

Da E24 snakket med næringsminister Iselin Nybø tirsdag ettermiddag, ville hun ikke si om det var aktuelt å forlenge ordningen. En rekke aktører har den siste tiden tatt til orde for å utvide ordningen så lenge smittevernstiltakene varer. Nybø har onsdag vært i møte med flere parter fra arbeidslivet, blant andre NHO.

NHO-sjef Ole Erik Almlid var tirsdag tydelig på at de ville komme med flere krav under dagens møte.

– Kompensasjonsordningen må videreføres så lenge smitteverntiltak hindrer normal forretningsdrift. Ordningen må også forbedres, blant annet ved at ordningen inkluderer smittevernkostander, sa han til E24.