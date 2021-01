SKARP KRITIKER: Shoshana Zuboff er professor ved Harvard og forfatter av boken «Overvåkingskapitalismens tidsalder». Vis mer byoutline Robert F. Bukaty / AP / NTB

– Vi må få en slutt på denne galskapen

Stormingen av den amerikanske Kongressen rystet en hel verden. Samtidig har dramaet blåst nytt liv i debatten om gigantene i Silicon Valley.

SAN FRANCISCO (E24): Hvor skadelig er makten til teknologikjempene i Silicon Valley? Spørsmålet er stilt til det kjedsommelige, men har sjelden syntes så aktuelt som den siste uken.

Harvard-professor Shoshana Zuboff er ikke i tvil om svaret.

– Det er en tragedie at denne typen uhyrlige maskiner har fått ta kommandoen over den globale kommunikasjonen, slår hun fast overfor E24.

Dette er den største svikten i våre demokratier i det 21. århundre.

Zuboff er en profilert kritiker av de store nettplattformene, og var en av kildene i Neflix-dokumentaren «Det sosiale dilemmaet».

I den internasjonale bestselgeren «Overvåkingskapitalismens tidsalder», som kom på norsk for noen måneder siden, skriver hun om hvordan tek-gigantene har tjent seg rike på å plyndre oss for informasjon.

Og om hva som har gått tapt i prosessen.

– Vi har tillatt disse overvåkingsimperiene å vokse til en så dyp, ensidig makt at det er de som bestemmer - uten at de blir stilt til ansvar for det, sier hun på telefon fra Maine.

– Dette er utålelig for demokratiet, og det er utålelig for en demokratisk fremtid i dette digitale århundret.

– Komplisert

Etter stormingen av den amerikanske Kongressen i forrige uke, er Donald Trump blitt utestengt fra den ene nett-plattformen etter den andre.

Facebook og Instagram, Twitter og YouTube, Snapchat og Twitch, betalingsselskapet Stripe, ja til og med e-handelsplattformen Shopify har tatt grep mot den amerikanske presidenten og hans følgere.

Google og Apple blokkerte nedlasting av appen til medieplattformen Parler, som er populær blant Trump-støttespillere. Deretter skrudde Amazon av plattformens servere og sørget for at de forsvant fra nettet.

ANGREP KONGRESSEN: Fem personer døde da støttespillere av Donald Trump tok seg inn i Kongressen i USA i forrige uke. Vis mer byoutline Stephanie Keith / Reuters / NTB

I Silicon Valley har debatten rast. Noen reagerer hoderystende, andre heier teknologiselskapene frem, mens atter andre mener handlingene kan skape en farlig presedens. Twitter-sjef Jack Dorsey fremhever selv at utestengelsene kan føre til en mer fragmentert, offentlig samtale.

– Dette er veldig komplisert, men hvis vi ser over horisonten, synes jeg det er foruroligende, sier kommunikasjonsprofessor Karen North ved University of Southern California.

Hun påpeker at det er lett å finne eksempler på andre som har brutt plattformenes retningslinjer, men som ikke er blitt kastet ut.

– Ett av spørsmålene er om det er greit å behandle noen annerledes fordi de har mer makt og innflytelse.

Kara Swisher tilhører dem som mener at tek-gigantene gjorde det rette, fordi presidenten oppildnet til vold. Men hun synes ikke de fortjener noe klapp på skulderen av den grunn.

– Selv om de har tatt den riktige avgjørelsen her, betyr ikke det at vi befinner oss i en god situasjon, sier hun til E24.

– Vi er nødt til å bekymre oss for den ubegrensede makten til disse selskapene, men det er en egen sak.

PROFILERT: Kara Swisher er en av de mest kjente teknologijournalistene i USA. Hun skriver kommentarer og leder podkasten Sway for New York Times. Vis mer byoutline Willy Sanjuan / INVISION / TT / NTB

Swisher regnes som en av de mektigste teknologijournalistene i USA. Hun har intervjuet landets største tek-personligheter og ble profilert i den populære TV-serien Silicon Valley.

Noen timer etter at kongressen ble stormet, intervjuet hun Parler-sjef John Matze i New York Times-podkasten Sway, et intervju flere har trukket frem som en av årsakene til at plattformen ble blokkert.

Hun er ikke sikker på om teknologiselskapene hadde tatt affære på samme måte for noen måneder siden.

– De har på en måte vært fanget i Trumps makt i lang tid, noe som er ganske latterlig med tanke på at de er verdens mektigste mennesker, sier Swisher, som tror tek-selskapene er nervøse i møte med en ny administrasjon.

– Facebook, som har gitt Trump-administrasjonen en stor bjørneklem, prøver nå å se ut som om de er veloppdragne, sier hun.

«Den dype staten»

For mange kan også fordømmelsene etter 6. januar ringe hult, med tanke på all desinformasjonen som har spredd seg på sosiale medier. Ifølge Washington Post, spilte også Facebook og Instagram en betydelig rolle i å promotere demonstrasjonen i forkant.

Flere av angriperne som stormet Kongressen, var tilhengere av QAnon, en konspirasjonsteori som oppsto på nettsamfunnet 4chan i 2017 og siden har vokst seg massiv gjennom sosiale medier.

E24 møtte en av dem, «QAnon-sjamanen» Jacob Anthony Chansley, noen uker før valget.

ARRESTERT: Jacob Anthony Chansley var en av QAnon-tilhengerne som var med å storme kongressen. Her i Phoenix noen uker før valget. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Han kom gående alene til en demonstrasjon for Trump-tilhengere i Phoenix i hjemstaten Arizona, i den umiskjennelige pelshatten og ansiktsmalingen som han ble avbildet med inne i Kongressen.

I hånden bar han en plakat festet på et spyd. «Q sendte meg», sto det på den ene siden av plakaten.

Chansley forklarte E24 at han var kommet for å foredra om QAnon for de andre demonstrantene.

– Jeg vil fortelle dem hvem Q er, sa han, før han fortsatte med å referere til flere av konspirasjonsteoriens grunnløse påstander, som at Donald Trump kjemper mot en dyp stat.

– QAnon er en verdensomspennende bevegelse som kjemper for å ta tilbake makten fra en global myndighet som kontrollerer alle ressurser og driver handel med barn, påsto han.

fullskjerm neste ENSLIG SKIKKELSE: Jacob Anthony Chansley på vei til en demonstrasjon for Trump-tilhengere noen uker før valget. 1 av 3 byoutline Jason Henry / E24

E24 ble deretter vitne til hvordan Chansley predikerte om angivelige pedofile symboler utenfor toaletter på byens kjøpesentre, mens flere av tilhørerne sendte live ut på Facebook.

Chansley selv fortalte at han ble Q-tilhenger etter å ha «gjort research» på internett i flere år.

– Det bekreftet alt for meg, sa Chansley, som likevel medga at QAnon er «temmelig kontroversielle greier».

QAnon En konspirasjonsteori med opprinnelse på nettsamfunnet 4chan, hvor en under kallenavnet Q begynte å publisere meldinger i 2017.

Q hevdet å ha maks sikkerhetsklarering og tilgang til topphemmelig informasjon. Har publisert en rekke kryptiske budskap, som tilhengerne forsøker å tolke.

Kjernen er at Donald Trump kjemper mot et satanisk nettverk av pedofile, som styrer verden.

Bevegelsen har spredd seg via sosiale medier. Tusenvis av grupper, med millioner av medlemmer, er blitt slettet.

Donald Trump har nektet å fordømme bevegelsen, og har videresendt flere meldinger fra Twitter-brukere som tidligere har lagt ut QAnon-relatert innhold. Kilder: Forbes, New York Times, Washington Post, Politico Vis mer vg-expand-down

Først i sommer tok sosiale medier grep mot konspirasjonsteorien, og siden 6. januar har de strammet ytterligere til. Alt for sent, mener ekstremismeforsker Alex Kaplan i organisasjonen Media Matters for America.

– Det er uheldig at det måtte et opprør i hjertet av det amerikanske demokratiet til for at noen av disse plattformene virkelig skulle ta sterke grep, sier han.

De fikk fritt leide i nesten tre år.

Kaplan følger QAnon-profiler tett, og mener det nå er vanskelig å putte ånden tilbake i lampen. For eksempel ser han stadig utestengte profiler vende tilbake på nett.

– Plattformene er nødt til å være progressive og følge med kontinuerlig, sier han.

ØNSKER NYTENKNING: Professor Shoshana Zuboff mener nye lover, rettigheter og institusjoner må på plass for å sørge for en demokratisk, digital fremtid. Vis mer byoutline Mike Blake / Reuters / NTB

– Galskap

Når Demokratene nå inntar Det hvite hus og får flertall i begge kamrene i Kongressen, er mange spent på hva konsekvensene vil bli for teknologigigantene.

Før jul fremmet Kongressen forslag til omfattende endringer i konkurranseregelverket, myntet på teknologiselskapene. Både Facebook og Google er blitt saksøkt av myndighetene for henholdsvis brudd på konkurranselovgivningen og monopolvirksomhet.

– Vi er definitivt nødt til å se på ny lovgivning rundt teknologiselskapene, sier Kara Swisher.

Hun synes at myndighetene bør reformere paragraf 230 i medieloven, som gir plattformene fritak for publisistisk ansvar. I tillegg mener hun det bør vurderes ny lovgivning innenfor personvern og reklame på nett.

Også professor Shoshana Zuboff mener nye lover må på plass, i tillegg til nye rettigheter og institusjoner som kan sørge for en demokratisk, digital fremtid.

Det er dette som bør oppta folk, mener hun, ikke hvorvidt president Donald Trump er fratatt ytringsfriheten eller ei.

– Det at våre viktigste globale kommunikasjonsplattformer fungerer som profittmessige kaosmaskiner som sprer og forsterker desinformasjon, er en tragedie, sier hun.

Vi må få en slutt på denne galskapen.

