NRK flytter fra Marienlyst til Ensjø

Den nye tomten koster 800 millioner kroner, og kjøpet finansieres av Marienlyst-salget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

NRK skal flytte fra hovedkvarteret på Marienlyst i Oslo, og nå er fasiten klar: Hovedkontoret flyttes til Ensjø.

Over 100 tomter er vurdert, men valget havnet på eiendommer fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom. Med millionsummen koster kvadratmeteren omtrent 57.000 kroner, og eiendommen er på nærmere 14 mål.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et fremtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet, sier Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK.

Det er enda ikke klart når kontoret står klart for innflytting. Kjøpet finansieres av inntektene fra Marienlyst-salget.

Flere forslag

Eriksen har tidligere sagt at de ønsket seg til det gamle Munchmuseet på Tøyen i Oslo.

– Jeg skal ikke legge skjul på at Tøyen er drømmetomten for NRK. Når teateret ikke lenger er aktuelt, burde vi se på hvordan NRK kan bidra til å utvikle dette området. Det vil også løse utfordringen med at Munchmuseet blir stående tomt, sa Eriksen til Aftenposten.

Oslo kommune foreslo i 2019 at NRKs nye hovedkontor kunne plasseres på Økern Torg, og det var også forslag om Groruddalen.

Årsaken til eiendomsbyttet er blant annet at deler av bygningen på Marienlyst er fredet, og at NRK mente det var for store og lite funksjonelle lokaler med blant annet 12.000 kvadratmeter korridorer.

Rundt to tredeler av NRKs 3250 ansatte vil få det nye hovedkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

NRKs generalforsamling sier tomten på Ensjø er «svært godt egnet» som nytt hovedkontor.

- NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier kulturminister Abid Raja.

Ferd overtar Marienlyst

I februar 2020 ble det kjent at Johan Andresens Ferd kjøpte tomten for minst 3,75 milliarder kroner. Avtalen sikret NRK finansiering til å kjøpe et nytt hovedkontor.

Den endelige summen er avhengig av hvilken regulering som blir vedtatt for området, opplyses det. Ferd har tidligere sagt at de vil bygge mer enn 1200 boliger, hotell og kafeer på området NRK har solgt.

Reguleringen av tomten skal skje i takt med NRKs flytteplaner, men de må være ute av Marienlyst senest i 2033.

Publisert: Publisert: 18. mai 2021 10:04 Oppdatert: 18. mai 2021 10:49