Dagens Industri: FBI gransker SEB, Swedbank og Danske Bank

Ifølge den svenske avisen gransker FBI de tre nordiske bankene. Amerikanske myndigheter mistenker bankene for hvitvasking og bedrageri i bankens baltiske filialer, ifølge DIs kilder.

Vis mer byoutline Ints Kalnins / X02120

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ifølge de ikke navngitte kildene til avisen dreier mistankene seg både om hvitvasking og bedrageri. Avisen skriver at den amerikanske etterforskningen også inkluderer bankenes kunder.

De tre bankenes aksjer faller markant etter nyheten. Danske Bank er ned mer enn tre prosent, SEB faller mer enn fem prosent, mens Swedbank faller mer enn syv prosent.

Dagens kursutvikling ser du av grafen under.

Ifølge den svenske avisens kilder fikk det svenske justisdepartementet i sommer en formell begjæring om rettshjelp fra USAs justisdepartement.

I begjæringen kommer det frem at SEB, Swedbank og Danske Bank granskes av tre føderale myndigheter, ifølge Dagens Industri.

Finansinspektionen i Sverige ga tidligere i år bankene milliardbøter til SEB og Swedbank for dårlig hvitvaskingskontroll i Baltikum.

Verken amerikanske eller svenske myndigheter har kommentert den siste saken til Dagens Industri.

Vis mer byoutline Jonathan Nackstrand / AFP

«Godt overblikk»

I en e-post til E24 svarer presseansvarlig Ralf Bagner i Swedbank at banken tidligere har vært åpne om at amerikanske myndigheter undersøker arbeidet, blant annet i tredjekvartalsrapporten til selskapet:

«Det er foreløpig ikke mulig å estimere når undersøkelsen er ferdig eller resultatet av disse. Vi kan av juridiske grunner ikke kommentere hvilke amerikanske myndigheter som etterforsker oss».

«Vi har et godt overblikk over gjenværende mangler på hvitvaskingsområdet. Det er også en klar plan for hvordan manglene skal utbedres».

Presseansvarlig Niklas Magnusson i SEB svarer og at de tidligere har kommunisert undersøkelsene og at de ikke kan nevne hvilke myndigheter som etterforsker banken. I en e-post til E24 skriver Magnusson:

«Gitt tidligere og nylig avsluttede tilsynssaker i Sverige og Baltikum, er det naturlig at andre tilsynsmyndigheter også stiller spørsmål. Vi har imidlertid ikke mottatt noen anklager, og vi er ikke underlagt noen pågående sanksjonsprosess, så vidt vi vet.»

«Vi kan også konstatere at tilsynsmyndighetene i Sverige og Baltikum ikke har identifisert noen alvorlige mangler i sine lukkede tilsynssaker angående SEB».

E24 har og vært i kontakt med Danske Bank, som foreløpig ikke har svart.

Les også SVT: Swedbank-ansatt lot russisk minister sluse milliarder gjennom banken

Swedbank-skandalen

I fjor avslørte TV-programmet Uppdrag granskning på SVT at minst 40 milliarder svenske kroner hadde blitt sluset mellom 50 mistenkte kontoer i Swedbank.

Det har også blitt antydet at beløpet kan ha vært betydelig større. I mars fikk banken en bot på fire milliarder svenske kroner for å ha feilet i håndteringen av hvitvasking i Baltikum. Boten kom fra Finansinspektionen i Sverige.

I november i fjor ble det også kjent at Swedbank etterforskes i USA for medvirkning til brudd på amerikanske sanksjonsregler.

En Swedbank-ansatt skal blant annet ha latt en russisk minister sluse milliarder gjennom banken. Dette skal ha skjedd ved en Swedbank-filial i Estland og den tidligere russiske ministeren er milliardæren Mikhail Abyzov.

Les også Aksjonærer saksøker Danske Bank - krever over ti milliarder kroner

Vis mer byoutline Annika Byrde / NTB

Hvitvaskingsskandale

Tidligere i år saksøkte flere aksjonærgrupper Danske Bank for 7,6 milliarder danske kroner etter hvitvaskingskandalen i Estland. Det tilsvarer 10,4 milliarder norske kroner.

Samlet har 241 aksjonærer et søksmål på 6,3 milliarder danske kroner, mens det 27. desember i fjor også ble inngått et separat søksmål av 63 aksjonærer med krav på rundt 1,3 milliarder danske kroner.

Danske Bank har blitt saksøkt flere ganger, første gang i januar i fjor. Da ble banken i New York saksøkt angivelig saksøkt av en eier av Danske Banks American Depository Recepits, skriver Ekstra Bladet.

Samtidig har en rekke land satt i gang etterforskning av saken, som dreier seg om mulig hvitvasking av inntil 200 milliarder euro fra Russland og andre østblokkland til Vesten fra 2007 til 2015.