Eventyret startet i dette kummerlige kjellerlokalet. Nå står de bak 115 frisørsalonger i Norden.

– Jeg husker vi måtte bruke en byggtørker for å holde varmen, sier daglig leder Kristian Hauge Solheim.

I et kaldt kjellerlokale ved Fløibanen la daglig leder Kristian Hauge Solheim og medgründer Andreas Kamøy (i forgrunnen) planene for det som skulle bli en bergensk næringsrakett. Vis mer byoutline PRIVAT

En enkel lyspære henger fra taket. Malingen flasser av veggene. Betonggulvet er kaldt. Noen slitte kontormøbler står stuet i et hjørne. Her i et kummerlig kjellerlokale like ved Fløibanen la de to gründerne planene for det som skulle bli et bergensk næringseventyr.

– Jeg husker vi måtte bruke en byggtørker for å holde varmen, sier daglig leder Kristian Hauge Solheim.

Sammen med Andreas Kamøy grunnla han frisørkjeden Cutters.

– Noen ganger tenker jeg med glede tilbake på oppstartsfasen. Det var gøy, men samtidig tøft å jobbe måneder uten lønn, sier Solheim.

Da de startet opp, bodde Solheim hjemme hos foreldrene, mens makkeren hadde tilhold i en båt.

I 2019 hadde Cutters en omsetning på i overkant av 230 millioner kroner og et resultat på nærmere 8,5 millioner kroner. Frisørgruppen, som hentet ideen til konseptet i Japan, har mangedoblet resultatene i løpet av fem års eksistens.

I den spede begynnelsen reiste Cutters rundt med en hjemmelaget trekasse og klippet folk der de befant seg. I løpet av fem år har kjeden åpnet 115 frisørsalonger. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Mobile klippekasser

– Det hele startet med at vi engasjerte omreisende frisører som klippet folk der de befant seg. Det kunne være på idrettsarrangementer eller julemesser, forteller Solheim, og viser rundt i den første salongen som ble åpnet.

Her har man tatt vare på de hjemmelagede trekassene av kryssfinér som i pionértiden ble slept rundt fra sted til sted.

– Kassene hadde en hjemmekonstruert støvsugerfunksjon som ble brukt til å få bort hår etter ferdig klipping. I tillegg inneholdt den mobile salongen det som trengtes av utstyr til klipping, samt et stort speil. Det var blytungt å dra på, forklarer Solheim.

– Trodde han tullet

Opptakten til frisørkjeden var tilfeldig. Ingen av de to siviløkonomene hadde erfaring med bransjen.

– Vi kjente ikke hverandre da vi møttes i Roma i 2014. Jeg jobbet ved FNs kontor for Food and Agriculture etter utdannelsen ved NHH. Andreas bodde i Japan og var på Roma-kontoret for å skrive en masteroppgave.

De to bergenserne hadde mange ideer til hva de kunne finne på sammen.

– Det var først året etter at Andreas ringte og foreslo et frisørkonsept som gikk ut på å klippe kunder til en fast pris og i løpet av 15 minutter. Jeg trodde først han tullet, men bare noen måneder etter var vi i gang, sier Solheim.

Han bor nå i Bergen, mens medgründeren bor i Oslo.

Frisør Ilana Malceva har vært i Cutters siden kjeden startet for fem år siden. Her klipper hun kunden Morten Ditlefsen i salongen som ligger ved Fløibanen. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Mangedoblet omsetning

Mennene bak den bergenske næringsraketten hadde ikke penger til å starte opp, men fikk med seg investorer som hadde tro på konseptet. De fikk også støtte fra Innovasjon Norge.

Den første Cutters-salongen ble åpnet i Bergen mot slutten av 2015. I 2017 hadde antallet salonger økt til 29 i Norge og én i Sverige. Omsetningen var på 67 millioner kroner – en seksdobling fra året før.

I 2020 har Cutters 89 salonger i Norge, 11 i Sverige og 15 i Finland. Til sammen er det 519 ansatte i salongene.

– Flere er på gang. Vi åpner salonger der folk vil ha oss. Først skal vi utvide i Norden, deretter kaster vi øynene på Europa, sier Solheim.

– Rasering av frisørfaget

Resultatene vakte oppsikt, og i 2019 kom det svenske oppkjøpsfondet Procuritas på banen og kjøpte 65 prosent av kjeden for en hemmelig pris. Kristian Hauge Solheim og Andreas Kamøy eier i dag henholdsvis tolv og åtte prosent av kjeden.

Cutters ble møtte med motstand fra frisørbransjen. I 2017 uttalte direktør Anne Mari Halsan i Norske frisør- og velværebedrifter følgende:

– Konseptet er ikke innovasjon, det er en rasering av frisørfaget.

Halsan utdypet med å si at «man trenger kunnskaper om kjemi, kundebehandling, trender og moter, som igjen krever at man til enhver tid er oppdatert på siste nytt. Cutters praktiserer bare en brøkdel av faget».

Cutters tok kritikken med knusende ro.

Tatt inn i varmen

– Ting har roet seg. I dag hører vi ikke noe fra konkurrenter. Vårt konsept var og er i dag at vi ikke vasker hår eller bruker kjemikalier. Våre frisører har også fagbrev, så kritikken stilnet, sier Solheim.

I dag har direktøren for frisør- og velværebedriftene bare godord å komme med til Cutters:

– Cutters er blitt veldig flinke, så vi har ingen problemer med dem nå. Selv om de fremdeles bare leverer en liten del av faget og derfor ikke kan ta sin del av bransjens opplæringsansvar. Men det har vi lært å leve med, sier Halsan.

Hun ønsker dem også velkommen i NFVB/NHO.

– Vi vil gjerne ha dem med i fellesskapet, sier hun.

– Jeg går selv til frisøren en gang i måneden. Der er jeg vel på snittet av befolkningen, sier daglig leder Kristian Hauge Solheim i Cutters. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Opprettholder omsetningen

Koronaepidemien rammet frisørene hardt på vårparten. Samtlige salonger måtte stenge ned. En salong i Bergen fikk 15.000 i bot for likevel å ha holdt åpent.

– Vi fikk en frist på to timer på å stenge ned alle salongene. Heldigvis kunne frisørene levere smitteverntiltak som gjorde at vi fikk åpnet opp igjen. Når vi nå er inne i desember, ser det ut til at vi opprettholder samme omsetning som i fjor, sier Solheim.

Suksessen har ikke ført til at de to gründerne har forandret sitt personlige forbruk i nevneverdig grad.

– Nei, vi har beina solid plantet på jorden. Overskudd blir pløyd inn i virksomheten.

Utfordrer flere bransjer

I helgen kunne man lese reportasjen om Askeladden & Co. som ville vinne de norske byene. Bak dette navnet står en gruppe unge gründere som utfordrer de fleste bransjer slik Cutters gjorde på sin front. Selskapet eier 4,7 prosent av Cutters, men bergensgründerne har ikke eierinteresser i Askeladden.

– Askeladden har tatt vårt konsept videre inn i andre bransjer. Ingen tvil, ideen om å tenke stort og etablere kjeder fungerer godt, sier Solheim.

Jarle Sundbotten fra Fyllingsdalen venter på å komme til frisøren dagen BT er innom salongen ved Fløibanen.

– Jeg begynte å bruke denne hurtigkjeden for noen år siden. Kjapt og greit og billig. At det er bergensere som står bak, er heller ikke verst, sier Sundbotten, som er byggforvalteren i Bergen kommune.

Publisert: Publisert: 17. desember 2020 21:39