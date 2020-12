Hyttekommuner sliter med etterslepet av pandemien: – Lar seg ikke kompensere av hyttefolket

Selv om hyttefolket har dratt mot alpinanleggene i julen, bekymrer Hallingdal-ordførerne seg for fraværet av utenlandske turister.

Hyttekommunene i Hallingdal opplevde blant de høyeste arbeidsledighetstallene i starten av pandemien, da skianleggene stengte ned, og hyttefolket måtte bli hjemme. Vis mer byoutline HALVARD ALVIK / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Da hytteforbudet slo inn i mars, gikk det hardt utover hyttekommunene i Hallingdal.

Skisentre, hoteller, restauranter og butikkjeder stengte ned, og kommunene i Hallingdal lå høyt oppe på Navs statistikk over arbeidsledige.

I Hemsedal var nesten 30 prosent av arbeidsstyrken i kommunen oppført som helt arbeidsledige i mars. I februar var det kun én prosent.

Nedgang i sydenturer og «hyttekontor» har derimot vært en del av redningen til kommunene, som nå venter «fullt trøkk» av skiglade hyttefolk i romjulen.

– Det begynte å komme hyttefolk allerede noen uker før julaften, sier Hol-ordfører Petter Rukke (Ap).

Likevel kan ikke tapet av utenlandske turister kompenseres av de norske besøkende i julen.

– Ikke bra på noen vis

– Arbeidsledigheten er det største problemet vårt. Vi har veldig mange sesongarbeidere i vintersesongen, og det har kommet et mindre antall i år for å unngå høy ledighet, forteller ordføreren i Trysil kommune, Erik Sletten (Sp).

I april var nesten 23 prosent av arbeidsstyrken i kommunen registrert som helt ledige, ifølge tall fra Nav. I desember har ledighetsstatistikken falt til 6,7 prosent.

Samtidig er det registrert 93 personer som har søkt eller fått innvilget dagpenger på grunn av permittering i november.

Ordfører i Trysil kommune, Erik Sletten (Sp), melder om god trafikk blant hytteeierne i romjulen. Vis mer byoutline Torstein Bøe

– Det er veldig mye og det er ikke bra på noe vis. Det er reiselivet som er hardest rammet, både direkte og indirekte, forteller Sletten.

Taper på stengte landegrenser

I Hemsedal kommune har andel arbeidsledige gått betraktelig ned, men fem prosent av arbeidsstyrken er fortsatt helt ledige.

I november hadde 67 personer søkt eller fått innvilget dagpenger på grunn av permittering, mot 378 personer i april.

– Dette er særlig på grunn av midtuke-turismen. Fra mandag til torsdag er prisene lavere, og det er som oftest da vi får besøk av de utenlandske turistene, særlig de fra Sverige og Danmark, sier Hemsedal-ordfører Pål Rørby (Sp).

Det er også de utenlandske turistene som oftest benytter seg av skiskole-tilbudet på alpinsentrene, og booker flest opphold på overnattingsstedene i Hemsedal ifølge ordføreren.

Ordfører Pål Rørby i Hemsedal mener de har stilt godt forberedt til passe på at smittevernet opprettholdes i kommunen i romjulen. Vis mer byoutline Privat

– Norske besøkende og hytteeiere dominerer i helgene, og siden nordmenn er mer kjøpesterke legger vi ikke merke til en veldig stor forskjell på omsetningen de dagene, sier ordføreren.

Han sier også at det knallsterke oppmøtet i helgene ikke gir nok grunnlag til å ansette personer i fulltidsstillinger.

– Det er et etterslep vi sliter med, som ikke lar seg kompensere av norske besøkende.

– Vi har hatt høyt beredskap

Drøye to uker før julaften åpnet flere av kommunene skisentrene, som i vårmånedene ble hardt rammet av pandemien og tiltakene som fulgte med.

Alpin- og hotellgiganten Skistar, som driver skisentre i Trysil og Hemsedal, måtte stenge ned og permittere flere hundre ansatte i mars og april.

Selskapet halverte omsetningen i tredje kvartal, som endte på 486 millioner svenske kroner, mot 939 millioner i samme periode i fjor.

Flere hoteller, restauranter og butikkjeder i Hallingdal-kommunene led samme skjebne.

– Destinasjonsselskapene gikk tidlig sammen for å finne løsninger på hva de kunne gjøre for å forhindre for stor skade på bedriftene. Det har hatt en positiv effekt, og jeg er utrolig takknemlig for at de kom i gang så tidlig og har jobbet så målrettet, sier Hol-ordfører Petter Rukke.

Ordføreren Petter Rukke opplever at hyttefolk er flinke til å følge smittevernet i kommunen. Vis mer byoutline Privat

Ordførerne i Hallingdal forteller E24 at det har blitt gjort grundige kontroller av skianleggene, og at testturene har fungert godt med tanke på smittevern.

– Vi har hatt høyt beredskap, og et stort system som er oppe og går dersom det skulle skje noe. Vi har derfor vært godt stilt til å ta imot hyttefolk i julen, sier Rukke.

Samtidig erfarer de at nordmenn som kommer på besøk har tatt med seg gode smittevernvaner fra storbyene, og at det ikke har vært noe problem å overholde retningslinjene til fjells.

Hadde lite kontroll på smittevern

– I våres lærte vi at vi hadde lite kontroll når det kom til smittevern. Det har vi nå, sier Rukke.

Han forteller at butikkene ikke var godt nok tilrettelagt for å ivareta smittevern i mars og april, og at de var blant sonene med størst smittespredning.

– Vi har vært i krisesituasjoner før, men aldri en som har var så lenge. Vi ble heldigvis i mindre grad påvirket under den andre smittebølgen, sier han.

Natt til fredag 18. desember innførte Hemsedal kommune munnbindpåbud der det var vanskelig å opprettholde «meteren».

– Dette har skapt reaksjoner, sier ordfører Pål Rørby.

– Selv med lite smitte i kommunen, har vi valgt å innføre dette for å beskytte både fastboende og besøkende.

Ordføreren forteller at de også har innført strengere og bedre rutiner på smittesporing, så dersom et smitteutbrudd skulle skje, vil det bli håndtert raskt.

– Vi ønsker at vi aldri kommer tilbake til der vi var i mars, der folk må reise hjem igjen. Denne gangen er vi langt bedre forberedt.

