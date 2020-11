Demonstrasjon mot Wizz Air på norske flyplasser

Ansatte i norske flyselskaper markerte torsdag sin motstand mot lavprisselskapet Wizz Air som starter daglige flygninger innenlands i Norge.

Ansatte i norske flyselskaper markerte torsdag sin motstand mot lavprisselskapet Wizz Air som starter daglige flygninger innenlands i Norge.

Organiserte i Pilotforbundet og kabinforbundet i Parat sto torsdag samfunnsvakt på flyplassene i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø. Der informerer de om konsekvensene ved å fly med Wizz Air.

Bakgrunnen for aksjonen er arbeidsvilkårene til de ansatte i det ungarske flyselskapet. I oktober sa konserndirektør József Váradi til E24 at selskapet ikke vil inngå tariffavtaler med fagforeninger.

Aksjonen gjennomføres ved flyplasser i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø i regi av arbeidstakerorganisasjonen Parat.

Leder i Pilotforbundet, kaptein Oddbjørn Holsether i Norwegian, tror mange bare ser lave priser og glemmer hva det koster ansatte i form av dårlige arbeidsvilkår.

– Vi slår ring rundt den norske modellen i arbeidslivet, trepartssamarbeidet. Et ryddig og organisert arbeidsliv med gode forhold er grunnlaget for velferdsstaten vår. Om arbeidsvilkårene blir forringet og menneskeretten til å organisere seg blir borte, vil også velferdsstaten bli borte. Derfor mener vi at samfunnsvakt er den rette tittelen på det vi gjør i dag, sier Holsether til NTB.

De planlegger videre aksjoner.

– Vi har ingen konkrete datoer, men at det blir med én dag i kampen mot sosial dumping i Norge, det tror vi ikke på. Vi blir nok nødt til å trå til flere ganger for å få oppmerksomheten til politikerne, sier han.

I en epost til NTB onsdag beskrev selskapets kommunikasjonssjef Andras Rado Wizz Air som et åpent og inkluderende selskap.

– Vi respekterer synspunktene til enkeltpersoner så vel som prinsippene til andre selskaper og organisasjoner, selv om de ikke er vanlige. Wizz Airs mest verdifulle og avholdte eiendel er de ansatte. De blir behandlet og verdsatt tilsvarende i alle flyselskapets markeder, i samsvar med respektive lokale regelverk, skriver han.

