Vy slipper å betale gebyr på 7,5 millioner

Konkurransetilsynet avslutter sin sak mot Vy, og selskapet slipper dermed å betale gebyret.

Vis mer byoutline Berit Roald / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

For nøyaktig ett år siden vedtok Konkurransetilsynet at Vy unnlot å gi fullstendige opplysninger i forbindelse med oppkjøpet av Fjord Tours.

Vy ble i den forbindelse ilagt et gebyr på 7,5 millioner kroner.

I februar opphevet Konkurranseklagenemnda vedtaket, og saken be henvist tilbake for ny behandling.

Det har Konkurransetilsynet valgt å ikke prioritere, og avslutter dermed saksbehandlingen.

Det betyr at Vy slipper å betale gebyret, bekrefter Konkurransetilsynet overfor E24.

– Vi tar Konkurranseklagenemndas avgjørelse til etterretning, men er selvsagt skuffet over at nemnda mener at de faktiske forholdene ikke er tilstrekkelig klarlagt til at det kan treffes et vedtak der det tas stilling til realiteten i saken, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Mente opplysning manglet

I mars 2019 meldte Vygruppen og fergeselskapet Fjord1 om opprettelsen av et reiselivsselskap og oppkjøpet av Fjord Tours inn til Konkurransetilsynet.

I kommunikasjonen opplyste Vy at dette ikke ville nekte konkurrenter av Fjord Tours tilgang til Flåmsbanen.

Senere ble imidlertid Konkurransetilsynet oppmerksomme på at Vy hadde valset om å si opp en avtale som blant annet regulerte billetter til Flåmsbanen.

Denne opplysningen mente tilsynet var relevant, og besluttet derfor å ilegge gebyr.

Vygruppen klaget beslutningen inn til Konkurranseklagenemnda, som sendte saken tilbake for ny behandling i Konkurransetilsynet.

«Nemnda legger i sin avgjørelse til grunn at Konkurransetilsynet ikke i tilstrekkelig grad har utredet hvorvidt meldingen inneholder uriktige eller ufullstendige opplysninger,» skriver Konkurransetilsynet i dagens pressemelding.

Prioriterer ikke saken

Vedtaket fra Konkurranseklagenemnda betyr at tilsynet må bestemme seg for om de skal gjøre en helt ny eller delvis ny behandling av saken.

– Etter en konkret og skjønnsmessig vurdering av flere ulike forhold, herunder den bevismessige situasjonen vel to år etter den meldte foretakssammenslutningen, har tilsynet kommet til at man ikke vil prioritere å opprette en ny sak, sier Sørgard.

Publisert: Publisert: 12. mars 2021 14:13 Oppdatert: 12. mars 2021 14:46