Slik ser Hafjells «Ayia Napa» ut i år

HAFJELL (VG) Her kommer vanligvis over 60 prosent av omsetningen fra øltørste afterski-gjester. Bareier Steffen Eggesvik er vinterferiens store taper, tross mye folk i skibakken.

«GAIA NAPA»: I baren på Gaiastova, døpt av gjester til «Gaia Napa», står vanligvis opptil 700 personer og hopper i takt med musikken. Nå må gjestene sitte i restauranten. Vis mer byoutline Tore Kristiansen

– Vanligvis står mellom 500 til 700 personer og hopper i takt med musikken her, forteller Steffen Eggesvik (36) VG og peker mot det åpne gulvet mellom barkrakkene.

Afterskien på restauranthuset Gaiastova i Hafjell er døpt til «Gaia Napa» etter den kypriotiske festbyen «Ayia Napa». Nå er det imidlertid lite som minner om hverken Ayia Napa eller afterski.

– Sist vi hadde gjester i denne avdelingen var i mars i fjor, mimrer bar- og restauranteier Eggesvik.

Bare dager senere satt han alene i den nyoppussede Alpestua og så ut på en tom skibakke. Den gang hadde han aldri trodd at han nesten et år senere ville kunne sitte på samme sted helt alene.

fullskjerm neste NYOPPUSSET: Eggesvik hadde pusset opp den nye alpestua slik at den skulle stå klar i mars 2020. Den fikk aldri åpne som planlagt. 1 av 3 byoutline Tore Kristiansen

Med 2200 kvadratmeter bar- og restaurantlokale og opp imot 80 ansatte begynner det å tære på både økonomien og nattesøvnen, forteller Eggesvik til VG.

Han holder fortsatt restauranten og fjellstuen åpen, men påpeker at det er et tapsprosjekt. Vanligvis er over 60 prosent av omsetningen fra alkoholservering.

– Selv om vi har en del gjester nå, så blir det å drive for å tape penger, sier Eggesvik, som har vanskelig for å se noe lys i tunnelen helt ennå.

– Før kunne man si at dette ville gå bra. Nå vet vi ikke nødvendigvis det like godt lenger.

– Færre bruker munnbind

Eggesvik viser VG rundt i de store lokalene. Vinterferieturistene har satt sitt preg på trafikken: Skikledde gjester med øl på bordet fyller bordene, selv om bare halvparten av sitteplassene er i bruk.

I Øyer kommune er det ikke påbudt med munnbind på serveringssteder.

– Det er nok færre som bruker munnbind her inne enn de som ikke gjør det. Vi oppfordrer til bruk, men har ikke noe krav, forteller Eggesvik.

Selv har han jobbet i restaurantbransjen i Hafjell siden han var 16 år. Det er femte året han drifter Gaiastova gjennom nok en vinterferie.

FLOKKER TIL: Mange tok turen til Hafjell for å stå på alpint i vinterferien. Men ikke like mange tør å ta turen inn i restauranten, forteller Steffen Eggesvik, som tror det kommer av smittefrykt. Vis mer byoutline Tore Kristiansen

Denne gang er riktig nok alt helt annerledes.

– Før coronaen kom hadde vi hatt fem gode år. Vi kunne tåle mange dårlige vintre, men ikke det som har skjedd nå, forteller bar- og restauranteieren.

Han har flere ganger vurdert å stenge dørene. Nesten daglig må han ta nye vurderinger og endre planene.

– Det er tungt med den usikkerheten. Men så vet jeg hvor viktig det er for de ansatte å få beholde jobben.

Eggesvik stopper opp og rister på hodet:

– Nei, det føles bare veldig galt å ikke gjøre sitt ytterste for å holde det i gang.

To driftsår i vasken

I julen måtte Eggesvik stenge dørene midt i høysesong etter at en av kokkene ble smittet på en tur i matbutikken.

Han beskriver et år med mye motgang.

– Først måtte vi stenge i julen, så ble det skjenkestopp. Og det har vært mye dårlig vær. Det har egentlig føltes som om alt går gærent, konstaterer han.

Eggesvik jobber fortsatt døgnet rundt for å få endene til å møtes. Han mener at to driftsår allerede har gått tapt, selv om det skulle løsne til påsken. En god sommer Gaiastova utgjør omtrent fire prosent av årsomsetningen.

– Vi skulle i prinsippet hatt stengt rent finansielt sett. Det blir tøft å komme seg videre til neste sesong.

Alpinanlegg: Noen sliter, andre setter rekorder

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner, forteller til VG at de forskjellige skistedene i Norge rammes svært ulikt av pandemien i år.

– Det varierer litt hvorvidt anleggene belager seg på utenlandske gjester. Der er nok de største taperne, forklarer Clausen.

Clausen trekker frem Voss som et eksempel på anlegg som i år har klart seg bra når man ser på innrapporterte tall fra heiskortsalg hittil i år, tross innreiserestriksjoner.

– Anleggene som stort sett bare har norske gjester, er naturlig nok mindre sensitive for innreiserestriksjoner og flere av disse har har hatt rekordbesøk så langt i år, forteller Clausen videre.

40 prosent av omsetningen i Hafjell og Kvitfjell kommer fra utenlandsgjester, opplyser markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum til VG.

I tillegg til begrensninger på alkoholservering, påvirker dette naturligvis også trafikken til afterski og serveringssteder som Gaiastova, forklarer Wedum.

