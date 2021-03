En halv million nordmenn mistet TV-kanaler: – Telia må være ærlige med kundene

TV3, Viasat 4 og Viaplay forsvant for Telia-kunder denne uken. Nå er det strid rundt forhandlingene med distributøren.

Siden natt til mandag har kunder hos Telia ikke lenger kunne se på kanaler som TV3, Viasat 4 og andre kanaler som tilbys av underholdningsselskapet Nent.

Telia og Nent skal ha hatt en avtale som gikk ut natt til mandag. Forhandlinger om en ny avtale landet ikke.

På Facebook skriver Telia blant annet at partene ikke har blitt enig om en ny avtale «helt ennå», at de ikke har lov til å vise Nent sine kanaler «akkurat nå», og at de håper du finner noe du liker å se på «i mellomtiden».

Nent går nå hardt ut mot meldingen Telia gir kundene sine.

Kim Poder, kommersiell direktør i Nent Vis mer byoutline Nent

– Det er ingen forhandlinger og ingen kontakt. Det er nytt for meg det Telia sier.

– Vi har vært veldig klar på at dette var slutten hvis vi ikke ble enig, sier Kim Poder, kommersiell direktør i Nent.

Nent distribuerer blant annet TV-kanalene TV3, Viasat 4, TV6, History Channel og V Sport, i tillegg til strømmetjenesten Viaplay. Kanalene er ikke på vei tilbake til Telia-kundene i nær fremtid, ifølge Nent.

– Det er viktig for oss å være ærlig. Du kan ikke gi kundene falskt håp, og vi ønsker at kundene forstår hva som skjer – at dette ikke bare er noe midlertidig, sier Poder.

Telia på sin side skyter tilbake mot Nent.

– Vi oppfatter dette som et litt taktisk medieutspill fra Nent sin side, sier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia.

Uenige om pris

Telia og Nent skal ha forhandlet i flere måneder før deres nåværende avtale løp ut natt til mandag.

– Vi har begge prøvd hardt, og det er selvfølgelig uheldig at partnerskapet nå har tatt slutt, sier Poder i Nent.

– Samtidig klandrer jeg ikke Telia. Det er deres privilegium og rett til å takke nei, men da må de også være ærlige om det med kundene deres.

Partene skal ha vært uenige om hvilken pris de ville selge og kjøpe tilgang til Nents innhold til, ifølge Nent.

Ønsker ny avtale

– Vårt ønske har hele tiden vært å inngå en ny langsiktig samarbeidsavtale med Nent. Det ønsket har vi fortsatt, sier Lunde i Telia.

– Så vi både håper og er innstilt på at det skal være mulig å raskt finne tilbake til et konstruktivt og fruktbart samarbeid, sier han.

På tross av at han kaller Nents utspill for taktisk, sier han de tar det på alvor.

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia Vis mer byoutline Helge Mikalsen

– Vi har strekt ut en hånd til Nent med ønske om å komme i dialog og tilbake til forhandlingsbordet, og vår dør står åpen for å se om det er mulig å finne en løsning, sier Lund.

Nent på sin side påstår at Telia ikke har vært i kontakt med distributøren siden forhandlingene tok slutt.

Lund i Telia beklager også til kundene for at partene ikke kom til enighet innen tidsfristen, og at Telia ønsker en ny langsiktig samarbeidsavtale hvis begge parter på et tidspunkt ønsker det.

– Kjernen i forhandlingene handler om våre kunders valgmuligheter, og at våre kunder ikke skal måtte betale for innhold som de ikke har interesse av.

– Forenklet sagt opplever vi at Nent forsøker å påføre våre kunder økte kostnader fordi deres reklameinntekter har sunket vesentlig de siste årene samtidig som de har kjøpt flere dyre sportsrettigheter som de ønsker at alle våre kunder skal være med å betale for, uavhengig av om kunden er interessert i sport eller ikke, sier Lunde.

Det er TV-kanalene TV3, V4, TV6, Viasat Nature, Explorer, History og V Sport, VSport, V Premium, V Film Family, V Sport Golf, Viaplay og Filmfavoritter som har blitt berørt av bruddet mellom Telia og Nent.

TV-trøbbel mellom TV 2 og Telia tidligere

Telia har 470.000 TV-kunder, ifølge selskapet selv.

Telia-eide Get var i fjor sommer i klinsj med TV2 da de heller ikke klarte å komme til enighet om en ny avtale. Da mistet en halv million nordmenn TV 2.

Også da var partene ute i mediene. Telia hevdet å ha kontaktet TV 2 med et tilbud, men TV-kanalen sa de ikke fikk tilbud før etter at Telia hadde varslet mediene.

Telia har blitt spurt om utspillet til kundene er en slags forhandlingstaktikk fra Telias side, men selskapet har valgt å ikke svare.

Konflikten mellom TV 2 og Telia varte rundt to måneder, og ble til tider intens.

