Nå er utsatte pakkereiser for nesten to milliarder avlyst

Men selskapene som utsatte i stedet for å få støtte, har nå mistet muligheten til kompensasjon. Virke ønsker å få ordningen gjenopplivet.

UTSATT OG AVLYST: Det er fremdeles uvisst når vi kan reise på sydenferie igjen. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

En fersk undersøkelse fra Virke viser at de fleste pakkereisene som norske turoperatører valgte å utsette på våren i fjor, nå er avlyst.

102 selskaper har avgitt svar. Blant disse var det 59 som utsatte reiser mellom 14. mars og 14. juni i fjor – til en samlet sum av 2,47 milliarder kroner.

80 prosent av selskapene som utsatte reiser, oppgir nå at pakkereisene er avlyst.

Verdien på de tidligere utsatte, nå avlyste reisene ligger på 1,93 milliarder kroner.

Må ta tapene selv

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv, forteller at grunnen til at de har gjennomført denne undersøkelsen, er situasjonen mange av disse selskapene nå befinner seg i.

I fjor fikk turoperatørene et krisetilskudd for tilbakebetaling av pakkereiser innenfor en ramme på 500 millioner kroner. Stortinget vedtok at hver arrangør kunne få dekket 80 prosent av refusjonene gjennom lån og tilskudd.

– Samtidig oppfordret regjeringen dem til å minimere tapet og heller utsette reiser, og mange hørte på dette, sier Bergmål.

Men coronakrisen ble lengre enn ventet, og for de fleste har tidspunktet kommet for at man likevel har måttet avlyse de utsatte reisene.

Problemet er at det nå ikke finnes noe krisetilskudd å søke om. Dermed må selskapene ta tapene selv.

– Mange sier at de er helt fortvilet. Dette er bedrifter som ikke har hatt inntekter på snart et år og som spør seg selv hvordan de nå skal klare å cashe ut en million i refusjon, Virke Reiseliv-lederen.

Dagens Næringsliv omtalte problemstillingen først.

Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv. Vis mer byoutline Heiko Junge

Sitter igjen med svarteper

Da tilskuddsordningen ble presentert, skrev regjeringen at hele budsjettet på 500 millioner ville bli fordelt til pakkereisearrangørene.

Det har ikke skjedd. Søknadsmengden har rett og slett vært langt mindre enn ventet. Næringsdepartementet opplyser til E24 at kun 195 millioner ble delt ut.

– Dette viser at bedriftene tok ansvaret på alvor. Men fordi pandemien ble så langvarig, har reisene til slutt blitt avlyst, sier Astrid Bergmål.

Når det skjer, trer pakkereiselovens bestemmelse om refusjon inn. Der pålegges reiseselskapet tilbakebetaling til forbruker innen 14 dager. Samtidig må turoperatørene vente mye lenger på refusjon fra flyselskapene.

– Dette er blant de selskapene som er aller hardest rammet innen reiselivet. De blir på mange måter sittende igjen med svarteper, sier Bergmål.

Hun mener at tallene fra deres undersøkelse viser behovet for en gjenoppliving av tilskuddsordningen.

– Dette har vi bedt både regjeringen og «firerbanden» i opposisjonen om. Vi mener at man i det minste burde få tilgang til de pengene som opprinnelig ble bevilget, men som ikke ble brukt opp.

Kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik skriver i en e-post at departementet må komme tilbake til hvorvidt det er aktuelt med nye ordninger.

