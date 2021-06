SR-Bank gjør endringer i ledelsen

SR-Bank gjør endringer i strukturen i finanskonsernet fra 1. oktober. To nye konserndirektører skal ansettes. Satsingen på markedet for små og mellomstore bedrifter forsterkes.

Hovedkontoret til SR-Bank er Finansparken, fra november 2019, som ligger i Bjergsted i Stavanger. Vis mer byoutline Pål Christensen

Dag-Henrik Fosse

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Thor-Christian Haugland slutter som konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i SR-Bank, og konsernet får også ny direktør for personmarkedet. Administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 vil gå inn i ledergruppen i personmarkedet. Jan Friestad står i stillingen til ny leder for personmarkedet har tiltrådt.

Tettere på kundene

Sparebank 1 SR-Bank skriver i en børsmelding at årsaken til endringene er at konsernet ønsker å komme enda nærmere kundene. SR-Bank sin nye konsernstruktur endres fra to til tre kundedivisjoner, der målet er tettere samarbeid med datterselskapene.

Les også SR-Bank: Koronapandemien fører til betydelige tap – resultatfall på over 2 milliarder

Les også SR-Bank: Resultat før skatt 880 millioner i første kvartal

– Vi styrker vår vekt på markedet for små og mellomstore bedrifter ved å samle dette markedet og landbruk, samt datterselskapet Monner i en ny kundedivisjon. Datterselskapet Forretnings Partner vil også være nært knyttet til små- og mellomstore bedrifter, sier Thor-Christian Haugland som selv har bedt om avløsning fra stillingen som konserndirektør for å gå inn i en ny satsing innenfor dette selskapet, der både rådgivning og kommunikasjon inngår. Han har vært kommunikasjonsansvarlig i SR-Bank siden 2005, og pressetalsmann i tre år fra 2002.

Les på E24+ Ny sjef i SR-Bank: – Vi vil nok ikke være skarpest på rentestigen

Benedicte Schilbred Fasmer overtok som konsernsjef i SR-Bank i januar i år, og hun er også øverste leder av finanskonsernet etter omorganiseringen.

Inge Reinertsen vil også være økonomi- og finansdirektør i den nye strukturen.

Andre funksjoner i konsernledelsen og strukturen:

Jan Friestad (konsernstrategi og prosjekter), Signe Helliesen (compliance, etterlevelse), Frode Bø (risikostyring), Marianne Bakke (små og mellomstore bedrifter, inkludert landbruk), Tore Medhus (store bedrifter og selskaper), Glenn Sæther (teknologiutvikling og forretningsprosesser), Ella Skjørestad (markedsføring og kundetilbud).

Det vil bli ansatt ny konserndirektør etter Haugland. Stillingen utvides til også å omfatte ansvar for strategisk HR. Områdene blir ledet av Signe Helliesen og Thor-Christian Haugland til ny person er på plass. Den nye konserndirektøren for dette området vil også får plass i konsernledelsen.

Thor-Christian Haugland slutter som konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, og går over i ny stilling i datterselskapet Foretnings Partner. Vis mer byoutline Pål Christensen

Økonomi, regnskap, økonomi og konserntjenester utvides med tillegg av innkjøp. Målet med endringene for å få på plass en sterkere bedriftsstruktur som resulterer i tydelige mål, bedre samhandling og tettere samarbeid mellom banken og datterselskapene, der HR blir mer strategisk for å utvikle både kompetanse og være en attraktiv arbeidsplass.