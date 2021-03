Kommuner med lite smitte er bekymret for lokalt næringsliv

Hustadvika-ordfører Tove Henøen (Sp) frykter innstrammingene i verste fall kan bety kroken på døren for lokale bedrifter. Kompensasjonen regjeringen har lagt på bordet er for lav, mener Tromsøs ordfører.

– Vi har ikke mange skjenkesteder, men for de skjenkestedene vi har kan dette kanskje være kroken på døren i verste fall – men vi får håpe det ikke blir sånn. Det er også andre næringer som sliter, men i hovedsak restaurant- og turistnæringen, sier Henøen til VG.

Hustadvika-ordføreren har tidligere helst ønsket seg at tiltaksnivået bestemmes nasjonalt – eller etter smittetrykket. Men nå må også kommunen hun er ordfører i rette seg etter strenge nasjonale tiltak – selv om de ikke har hatt et eneste smittetilfelle

– Men du mener ikke nødvendigvis det er feil med innstramminger nasjonalt?

– Vi må bare erkjenne at vi er med på en stor nasjonal dugnad. Men da forventer jeg at de næringene som blir hardest rammet i denne kommunen med lite smitte blir kompensert, sier hun.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener kompensasjonen regjeringen har lagt på bordet er latterlig lav.

– Vi trenger 100 millioner. Vi trenger det nå. Det må på plass fort, det var en kaféeier som ringte hit og gråt i fortvilelse. Den summen de legger på bordet er latterlig, sier Wilhelmsen til NTB.

Han mener innstrammingene oppleves som vanskelig i Tromsø – som har lav smitte.

– Hvis det hadde vært knallrødt i Tromsø, tror dere da at Oslo og de andre storbyene hadde godtatt å bli stengt ned? spør han.

Ønsket mer lokal frihet

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) er skuffet over at ikke tiltakssituasjonen i større grad kan bestemmes lokalt. Trondheim har nå vært smittefri i flere dager. Samtidig er hun glad for at regjeringen innfører strengere regler for reisevirksomhet og obligatorisk karantenehotell, slik at mobiliteten reduseres.

– Jeg er bekymret over at man ikke har tiltro til lokale myndigheter, for eksempel når det gjelder skjenkepolitikken eller når det gjelder å la voksne trene med avstand i idrettshaller, sier hun, og peker på at dette er viktig både for den fysiske og psykiske helsen for mange.

Ottervik peker på at den lokale servicebransjen har levd under strenge veiledere og vært dyktige gjennom pandemien.

– De har kalt tilbake fra folk fra permitteringer, men nå må de permittere igjen. Men mange har lite og gå på og jeg er bekymret for at folk blir oppsagt i denne runden, sier hun.

– Mener du det er feil at regjeringen strammer inn her?

– Jeg skjønner og forstår at regjeringen må handle ut ifra den situasjonen man er i nasjonalt, men jeg hadde håpet vi kunne ha en viss lokal og regional frihet til å bestemme selv. Vi er klare for å stenge ned hvis smittesituasjon tilsier det, og jeg skulle ønske vi fikk mer handlingsrom lokalt enn det de legger opp til.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) tror de nasjonale innstrammingene nå er det eneste riktige å gjøre i den nasjonale dugnaden for å få ned smitten, og tror blant annet den nært forestående påsken kunne bydd på et utbrudd lokalt. Flere byer rundt kommunen har mye smitte.

– Narvik er en skidestinasjon. Jeg skal ikke sammenligne oss med Geilo og de andre store plassene - men også her får vi mange turister til alpinanlegget og sannsynligheten for at viruset kunne kommet hit er der, sier han til VG.

Edvardsen er bekymret for konsekvensene det får for servicebransjen, men mener ikke tiltakene er feil.

– Nå tror jeg rett og slett det er dette som må til for å få kontroll på smitten i Norge. Det er snart påske og ligger an til en del reising - og så er det jo det muterte viruset.

– Vanskelig å forstå

Bente Estil, ordfører i Lierne i Trøndelag, sier at de vil forholde seg til de nasjonale rådene og anbefalingene. Kommunen har kun hatt fem smittetilfeller – alle i begynnelsen av januar i år.

– Men jeg er litt redd for at det er vanskelig å få folk med på det når en ikke har noe smitte. Da er det vanskelig å forstå at vi skal ha det så strengt. Men vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde dugnadsånden til vi er i mål, sier Ap-ordføreren til VG.

Hun hadde tatt seg en tur ut i friluft etter at pressekonferansen med helseminister Bent Høie og helsetoppene var over.

– Men vi vet at på et par dager kan det snu. Akkurat nå er det ikke så mye smitte i Trøndelag heller. Vi har kanskje senket skuldrene litt, og det er litt farlig, legger Estil til.

– Ikke glad

I Ulstein kommune på Søre Sunnmøre er ordfører Knut Erik Engh (Frp) ikke begeistret for de nye, nasjonale tiltakene.

– Jeg har forståelse for at det brenner litt på dass nå, og at ferietid medfører mer mobilitet blant folk som gjør at en må være litt ekstra forsiktig. Men jeg kan på generelt grunnlag si at jeg ikke er særlig glad for inngripende tiltak i kommuner der det er lavt smittepress, sier han til VG.

– Det har rett og slett å gjøre med at folk begynner bli veldig trøtte av dette nå, og jeg er redd for at motivasjonen til å ta et tak når det virkelig brenner, den daler.

Og i Ulstein brenner det ikke nå, mener Engh, og peker på at kommunen tidligere har hatt perioder med høy smitte.

– Den har vært knyttet til innreise av utenlandsk arbeidskraft og det ble håndtert på en god måte. Vi opplevde også at innbyggerne våre er flinke til å ta hensyn og ta det på alvor – også i ferier når studentene kommer hjem. Vi har sagt at vi ønsker at studenter som bor på hybel skal få komme hjem, men at de utviser litt ekstra forsiktighet, avslutter Engh.