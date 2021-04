Tok millionbeslag i sølvmynter – nå krever USA utlevering

En 76 år gammel mann er tiltalt for bedrageri og hvitvasking av 100 millioner kroner i USA. Denne uken ble han pågrepet i Norge.

Økokrim har hjulpet amerikanske myndigheter i saken, etter å ha blitt bedt om hjelp. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Den amerikanske statsborgeren står tiltalt for bedrageri av inntil 12 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 100 millioner norske kroner.

Saken dukket først opp i norsk offentlighet i 2019. Da ble det blant annet tatt beslag i sølvmynter verdt 14 millioner kroner, etter en aksjon mot en kristen forening på Østlandet.

Tre utenlandske statsborgere bosatt i Norge ble da siktet for bedrageri og hvitvasking. Alle tre nektet for å ha gjort noe ulovlig, og anket saken til lagmannsretten. Anken ble forkastet.

Mannen kan få 20 år bak lås og slå, hvis han blir utlevert fra Norge og dømt i USA.

Bedrageriene skal ha skjedd gjennom pengeinnsamlinger, mener amerikanske myndigheter. De som ga donasjoner fikk høre at pengene skulle gå til veldedige eller religiøse formål, eller til angivelig sikre investeringer. Det forteller Erlend Stenberg, som er politiadvokat hos Økokrim.

– Amerikanske myndigheter mener pengene ikke ble brukt eller var ment brukt slik, men til eget forbruk og vinning, sier Stenberg.

Mannen var til stede under kjennelsen, og ble fengslet av tingretten, opplyser Stenberg.

Fengslingen blir anket, bekrefter mannens forsvarer, Erlend R. Efskind, til Aftenposten/E24. Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken.

Politiet i Norge har ikke fått opplysninger om at noen nordmenn skal være bedratt. Den norske delen av etterforskningen har sett på overføringer til Norge, sier Stenberg.

– Han har av ukjente grunner overført og benyttet pengene i Norge.

Mannen kom til Norge i 2001, har han forklart i et rettsmøte.

«Det fremstår som at han svært lenge har hatt ulovlig opphold og arbeidet ulovlig her», står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Utlevering kan ta tid

Den 76 år gamle amerikanske mannen er uenig i grunnlaget for tiltalen. Det kommer ikke frem i kjennelsen hva uenigheten er. Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken nå.

Oslo tingrett mener etterforskningen i USA virker grundig. De viser blant annet til at FBI har etterforsket saken siden slutten av 2016.

«Retten kan ikke se at det er noen holdepunkter for at vurderingene foretatt i USA er feil med hensyn til mistankevilkåret», står det i kjennelsen.

Frem til mannen kan slippes fri eller utleveres til USA, varetektsfengsles han i Norge.

Mannen kan bli sittende i ett år i varetekt i Norge, mener aktor. Men en anke gjør at arbeidet med utlevering kan drøye, står det i kjennelsen.

Et tema i tingretten var om mannens alder og helse gjør at han ikke bør varetektsfengsles.

«Det er imidlertid tale om en alvorlig økonomisk straffesak med mange fornærmede. Det er en klar unndragelsesfare. Hensynet til effektiviteten til og respekten for det internasjonale straffesamarbeidet er også tillagt vekt i den samlede vurderingen», står det.

Publisert: Publisert: 30. april 2021 20:43