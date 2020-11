Kjedenes avtale mot full kollaps – alle kan utestenge hverandres prisjegere

Etter at Norgesgruppen fra i dag utestenger konkurrentenes prisjegere fra sine butikker, vurderer Coop og Rema å gjøre det samme.

VARSLER MOTTREKK: Rema-sjef Trond Bentestuen sier prisjeger-avtalen for «alle praktiske formål» nå er skrinlagt. Vis mer byoutline Krister Sørbø / E24

Publisert: Oppdatert: 6. november 2020 11:08 , Publisert: 6. november 2020 10:57

Etter ti år går det mot full kollaps for dagligvarekjempenes ordning for å spane på hverandres priser.

Onsdag varslet Norgesgruppen at de går ut av ordningen. Det betyr at Coop og Remas prisjegere vil utestenges fra Norgesgruppens butikker fra i dag.

Begge konkurrentene vurderer nå sine mottrekk.

– Vi melder ifra om hva vi gjør innen kort tid, men den delen av bransjeavtalen som regulerer prisjegere er for alle praktiske formål skrinlagt, sier Rema-sjef Trond Bentestuen til E24.

– Overraskende

– Det er overraskende at Norgesgruppen nå går ut på denne måten, fordi de har vært de fremste forkjemperne for bransjenormen, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

– Det vitner om at de er mer opptatt av politikk enn en sunn og god konkurranse i markedet, mener han.

Rema-sjefen er ikke så sjokkert. Skriften har vært på veggen, mener han, selv om han påpeker at det var Norgesgruppen som ville ha avtalen på plass i utgangspunktet.

– Det har den siste tiden vært tydelig at det gikk mot at dagligvarekjedene avviklet avtalen, sier Bentestuen.

Coop reagerer også på Noresgruppens prisjeger-trekk. Avbildet er Coop-sjef Geir Inge Stokke. Vis mer byoutline Sindre Hopland / Sindre Hopland/E24

Gir Konkurransetilsynet skylden

Bransjenormen ble signert i 2010 og skulle føre til ryddigere tilstander i dagligvarebransjen – blant annet knyttet til hvordan prisjegere opererte.

Men i 2018 gikk Konkurransetilsynet til razzia mot Coop, Rema og Norgesgruppen. De mistenkte ulovlig samarbeid mellom kjedene, noe de fortsatt gjør den dag i dag.

Og dette er mistanker som nettopp knytter seg til prisjegerordningen, har kjedene selv opplyst.

Siden tilsynet angivelig mener prisjeger-ordningen bryter loven, sier Norgesgruppen de har forsøkt å gå i dialog om hvordan ordningen kan endres.

Men fordi tilsynet «ikke engang ønsket et møte», ble valget altså å forlate avtalen.

Les også Norgesgruppen fikk langt lavere innkjøpspriser over flere år

Deler konkurrentens frustrasjon

Konkurransetilsynet bekrefter overfor E24 at Norgesgruppen kom med et tilbud som «ikke gir grunnlag for en videre dialog».

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen vil ikke svare på spesifikke spørsmål om prisjeger-ordningen, heller ikke om de mener den er ulovlig.

– Siden vi har en pågående etterforskningssak, kan vi ikke kommentere nærmere, sier han.

Selv om Coop er overrasket over Norgesgruppens beslutning, deler de konkurrentenes frustrasjon.

– Vi er enig med Norgesgruppen og stiller oss uforstående til at bransjenormen kan være i strid med konkurranseloven. Bruken av prisjegere har fremmet konkurransen til glede for forbrukerne, sier Friis.

– Vet ikke om vi kan kaste ut konkurrentene fra butikkene våre

Han opplyser at prisjegere er ett av flere virkemidler som de har brukt i arbeidet for å ha like lave priser som konkurrentene. Nå kan det være kroken på døren.

– Vil dere følge etter Norgesgruppen?

– Vi må nå se på om det også kan være hensiktsmessig for oss å tre ut av bransjenormen. Det er noe vi nå skal diskutere, sier Coop-toppen.

Men å stenge dørene for alle prisjegere kan uansett vise seg vanskelig i praksis. Først må de oppdages.

– Vi har jo noen millioner kunder hver dag, sier Friis.

– Dessuten vet jeg ikke om vi egentlig har noen hjemmel til å kaste ut konkurrentene fra butikkene våre.

Her kan du lese mer om Dagligvarekrigen Dagligvarebransjen Norgesgruppen Coop Konkurransetilsynet