Jacob Schram om å få sparken: – Kom svært overraskende på meg

Jacob Schram må forlate sjefsstolen i Norwegian på dagen, halvannet år etter å ha startet i jobben. Han sier beslutningen fra styret var «svært overraskende,» og at han har vært villig til å redusere etterlønnen «betydelig».

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, sier Norwegians tidligere konsernsjef Jacob Schram i en uttalelse.

Mandag morgen kom det frem at han må forlate rollen som konsernsjef, bare halvannet år etter å ha startet i jobben. Det er styret i Norwegian som har stemt for å kaste Schram.

Det er tidligere finansdirektør Geir Karlsen som tar over.

– Min ansettelsesavtale fastslår at jeg har en oppsigelsestid på ni måneder og 15 måneders etterlønn. Alle visste at konsernsjefjobben i Norwegian var meget risikofylt, og derfor ble denne avtalen inngått i 2019.

– Jeg har vært villig til å forhandle med styret om å revidere min etterlønnsavtale, og jeg har kommet med konkrete tilbud som ville ha redusert denne i betydelig grad. Disse forhandlingene førte dessverre ikke frem, sier Schram.

Schram sier han er glad for samarbeidet han har hatt med styret, fagforeninger og medarbeidere.

– Det er en fantastisk gjeng som det har vært et privilegium å få lede i denne ekstremt turbulente perioden, og jeg gleder meg over å se at selskapets fly nå er på full fart opp i luften igjen. Jeg ønsker Geir Karlsen og alle andre Red Nose Warriors lykke til videre.

Han avslutter med å si at han er «avskåret» fra å gi ytterligere kommentarer om saken.