Reising blir dyrere i 2021

Til sommeren vil det kanskje være mulig å reise friere utenlands igjen. Men reising er ventet å bli dyrere i året som kommer, ifølge TUI og Virke.

Reiseoperatører forventer vekst i utenlandsreiser i 2021, men det vil trolig bli dyrere enn før. Her fra Koh Phangan i Thailand i 2010. Vis mer byoutline Berit Keilen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: I dag 11:17

Koronapandemien har hatt enorm påvirkning på reiselivet i 2020. Nærmest over natten ble utreise fra Norge frarådet og innreise en rekke steder forbudt. Med unntak av en luftlomme i sommerferien for mange, ble reising erstattet av hjemmesitting, sosial avstand og begrensede reisemuligheter.

Også i 2021 må reiseglade smøre seg med tålmodighet. Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at hun tviler på at nordmenn vil kunne reise utenlands på ferie i påsken. Men det er lov å håpe på en ganske normal sommer, ifølge statsministeren.

Turoperatøren TUI Norge spår at Hellas blir en populær sommerdestinasjon, og at Spania blir vinterens vinner, basert på salgstall de siste ukene.

– Det er ingen tvil om at 2021 vil bli enda et annerledes reiseår, men vi har stor tro på at aktiviteten vil ta seg betydelig opp nærmere sommeren, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI.

Stigende prisnivå

Også i det kommende året vil norske myndigheters reiseråd være ledende for nordmenns reiseaktivitet. Først i 2022 forventer TUI at det globale reisemønsteret for fritidsreiser vil normalisere seg. Reiseåret 2021 vil bli preget av pandemien på flere måter. Generelt er prisnivået ventet å stige, ifølge TUI.

Flere fly- og reiseselskaper har knapt hatt omsetning i 2020 og har vært truet av konkurs. Norwegian er reddet av aksjonærene flere ganger i år med nød og neppe. Flere måneder i år har Norwegian meldt om nedgang på over 90 prosent i passasjertrafikken, mens SAS har meldt om nedgang på nærmere 80 prosent.

Prisene er foreløpig lave, men etter hvert som etterspørselen går opp, vil også prisene gå opp, opplyser hovedorganisasjonen Virke. De anbefaler folk å sjekke avbestillingsmuligheter ekstra nøye og sørge for å ha en god reiseforsikring før man bestiller.

Norwegian har hatt et tøft år på grunn av koronapandemien. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Tror på pakkereiser

Mange bruker julen til å bestille reiser det kommende året. Virke spår at pakkereiser blir populært i år ettersom det gir en ekstra beskyttelse mot uforutsette hendelser for forbrukerne. Det beskytter ikke bare mot konkurs hos turoperatøren, men også mot konkurser i luftfarten eller på destinasjonen.

– Skulle hotellet eller flyselskapet gå konkurs, og disse er kjøpt som en del av pakkereisen, er reisearrangøren forpliktet til å sørge for en ny flygning med et annet selskap eller et nytt hotell med samme eller bedre standard, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

– Ingen andre reisealternativer er i nærheten av å gi den samme beskyttelsen, og dette er definitivt det tryggeste valget for dem som ønsker å bruke jula på å planlegge sommerferien, sier hun.