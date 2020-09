Mathallen om registrering av tusenvis av gjester: – Ikke veldig praktisk

Flere store restaurant-aktører i Oslo mener det blir vanskelig å registrere hver enkelt gjest. Mathallen har lenge mistenkt at det kunne komme et påbud om registrering, og vurderer nå hvordan de skal gjøre det.

I løpet av en typisk uke har Mathallen i Oslo rundt 30.000 besøkende. Nå anbefaler Oslo Kommune at man registrerer hver enkelt gjest. Vis mer byoutline Fredrikke Wiheden

Publisert: Publisert: 21. september 2020 19:21

– Det er ikke veldig praktisk å ha et registreringssystem for alle som skal inn og ut av Mathallen, sier daglig leder Frode Rønne Malmo til E24.

Mandag ba Oslo kommune alle serveringssteder i byen om å registrere sine gjester.

– Dette gjelder alle serveringssteder fra puber til kafeteriaen på Ikea, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Malmo har forståelse for anbefalingen, og sier at de har forberedt seg på at dette kunne komme.

– Dersom det kommer som et krav må vi være klare, og har derfor allerede begynt å se litt på hvordan vi kan løse dette, sier Malmo og forttsetter.

– Forrige lørdag alene hadde vi 8.000 besøkende. Det er ikke lett å registrere alle disse uten at det blir for lang kø, sier Malmo.

Daglig leder i Mathallen i Oslo, Frode Rønne Malmo. Vis mer byoutline Finn Ståle Felberg

Må registrere 30.000

Mathallen har i løpet av en typisk uke rundt 30.000 besøkende. Malmo sier det blir svært utfordrende å registrere tusenvis av besøkende hver dag, og at det derfor nå jobbes med å finne en god måte å gjøre dette på.

– Er det slik å forstå at man venter til det blir et krav før man begynner aktivt med dette?

– Vi følger selvfølgelig alle anbefalinger så bra vi klarer. Mathallen er et åpent hus, og det er mange som ikke spiser her inne, men for eksempel bare går gjennom bygget, men vi skal ta vår del av jobben, sier han.

Han sier det er en tøff balansegang å vite hvor mye man skal markedsføre for Mathallen. Samtidig som man har et ansvar for å gi restaurantene og butikkene i hallen kunder slik at forretningen går rundt, kan man ikke dra til seg for mange mennesker.

I tillegg sier han at man har kuttet 80 prosent av arrangementene som foregår i Mathallen, og anslår at man må kutte mer fremover.

Vurderer personvern

Også gründeren bak en av hovedstadens andre store mathaller, Torggata Bad, sier at de har begynt å gjøre seg klare.

– Dette har vi sett komme lenge, så vi har heldigvis hatt funksjonalitet på dette som vi er klare til å rulle ut ganske kjapt, sier gründer og daglig leder i Torggata Bad, Wilhelm Larsen.

Det eneste som gjenstår for Torggata Bad er en juridisk kvalitetssjekk som sikrer at personvernet er ivaretatt, forklarer daglig leder Larsen.

– Det er det vi må være sikre på. At personvernet ivaretas, og det har vi jusseksperter som ser på for øyeblikket. Dette er noe jeg ikke skal ta standpunkt til selv.

Løsningen er i praksis bare en videreføring av et bestillingssystem som har vært i bruk i flere måneder allerede, og som skulle fjerne kø og opphopning foran barene, hvor kundene bestiller mat og drikke fra bordet via telefonen. Fra nå vil de også bli bedt om å oppgi navn og telefonnummer.

– Det blir litt mer tungvint for kundene, men vi regner med at folk har forståelse for situajsonen, og egentlig er dette å anse som en ytterligere restriksjoner, sier Larsen.

Datatilsynet kom mandag med en ny veileder for næringsliv som nå bes om å registrere kunder og gjester.

– Vi får mange spørsmål om dette fra serveringssteder. Det er viktig at det ikke samles inn mer data enn nødvendig, sier kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.

Hun sier det normalt bare vil være navn, kontaktinformasjon og tidsrom for besøk som trenger å registreres.

Begynte å registrere for over en uke siden

Både Mathallen og Torggata Bad er åpne haller med mange ulike spisesteder. En av de store tradisjonelle restaurant-gruppene i landet, Lava Oslo, som blant annet står bak restaurantene Katla, Smalhans, Brutus og The Golden Chimp, har forventet et slikt grep da Bergen innførte registrering av gjester allerede for halvannen uke siden.

– De fleste av restaurantene våre opererer med gjesteliste allerede. Så har vi noen andre med walk-in, og der prøver vi å få med navnet på en som har «ansvaret» for bordet som kan oppgi navnet på de andre i selskapet, sier daglig leder i Lava, Even Ramsvik

