Bli Vakker-gründer vil selge sjampo til frisørkunder: – Kan bli et nytt bein å stå på

Nettbutikken Bli Vakker har blitt en pengemaskin for Einar Øgrey Brandsdal, men fremdeles selges en stor del av premium sjampo hos frisøren. Nå kjøper konsernet seg en vei inn i salongene.

Einar Øgrey Brandsdal har bygget et kosmetikk- og sjampoimperium gjennom Bli Vakker. Nå vil han ha en bit av salget i frisørmarkedet også. Vis mer byoutline Foto: Kristin Ellefsen

Brandsdal har sammen med et par andre investorer kjøpt majoriteten av hårprodukt-agenturet Icon Hairspa. Selskapet står bak flere merkevarer som selges til frisørsalonger i hele landet.

– Vi har rundt 2.000 kunder, og tanken er å kunne vokse når Bli Vakker kommer på eiersiden, samt utvide antallet produkter vi har agenturer på, sier daglig leder og medeier Cecilie Torvik.

Hun jobbet som markedsdirektør i Icon Hairspa og foreslo for Brandsdal at de skulle slå seg sammen.

– I Bli Vakker får vi ofte henvendelser om vi ønsker agentur på merkevarer, men det krever at vi har selgere som kan ta dette videre, og vi har alltid takket nei til dette. Men nå får vi denne funksjonen gjennom Icon, sier Brandsdal.

Ifølge Bli Vakker selges fremdeles 90 prosent av all sjampo og kosmetikk i butikk og salong, og frisørene har fremdeles et godt grep rundt premiumproduktene.

– Så dette kan absolutt bli et nytt bein å stå på.

Var den store fienden

Torvik har i mange år kjørt land og strand rundt for å møte kundene hun selger hårprodukter til. Hun håper samarbeidet med Bli Vakker og Brandsdal kan digitalisere mye av jobben som gjøres manuelt.

– Før var Bli Vakker en stor fiende. Da de etablerte seg, førte det til masse tapt varesalg for oss, og det varte egentlig i ganske mange år. Selv om ting har bedret seg seg nå, tror jeg vi kan få mye ut av å samarbeide og skape synergieffekter inn mot frisørene, sier hun og fortsetter:

– Nå får vi «den store fienden» på vår side. Det er sikkert noen som kommer til å reagere på det i begynnelsen, men vi tror alle vil tjene på dette.

Icon Hairspray har fått det nyopprettede selskapet Pink Cosmetics som majoritetseier. Einar Øgrey Brandsdal eier 40 prosent av aksjene i Pink Cosmetics, 32 prosent av aksjene er eid av Torvik, og de resterende aksjene eies av medgründer Terje Klungland.

Partene vil ikke si noe om hvor mye man betalte for aksjene i Icon Hairspa.

Icon Hairspa har hatt noen tøffe år med dalende omsetning, og bærer også preg av en fusjon som tok mye krefter. Det har i tillegg vært vanskelig å konkurrere som liten aktør mot de andre leverandørene.

Vil lage nettbutikk for salongene

Bli Vakker-gründeren og Pink Cosmetics skriver på sin hjemmeside «at selskapet skal investere i ulike selskaper som omhandler kosmetikk. Typisk hår, hudpleie og parfyme.»

Torvik sier «det kommer mer», men vil ikke si hva som kommer.

– Målet er å skape arbeidsplasser, sier hun.

Et av initiativene hun nevner er muligheten for at frisørsalongene i større grad kan selge produktene sine på nett ved at Icon Hairspa lager nettbutikker og drifter dem på vegne av salongene.

Ikke eier alene

Brandsdal har i mange år bedyret at han ikke ønsker å eie selskaper sammen med andre.

– Min bestefar fortalte meg at én eier er alltid best, to kan gå, men flere enn det er umulig, uttalte Brandsdal til E24 for et par år siden.

– Hva med dette prosjektet, nå er dere tre eiere. Har du gått bort ifra eierprinsippet?

– Jeg har jo investert i ulike prosjekter både her og der i det siste hvor det har vært flere eiere. Sånn har det blitt, verden forandrer seg. Men i Brandsdal-konsernet vil jeg fortsatt være alene, sier gründeren.