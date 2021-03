Norwegian-leverandører reagerer på redningsplan: – Vi er litt forbannet

Flere bedrifter som har levert tjenester til Norwegian, mener at de får smuler i flyselskapets redningsplan.

KUN SMULER IGJEN: Småkreditorer med uoppgjorte krav mot Norwegian reagerer på at de får bare fem prosent, slik det er skissert opp i redningsplanen som ble lagt frem i forrige uke. Vis mer byoutline Heiko Junge, NTB

Norwegians småkreditorer må lide for at flyselskapet skal overlveve.

E24 har tidligere skrevet at 34.000 kunder må se langt etter full erstatning, men det er ikke bare kundene som rammes.

Også mindre selskaper som har gjort arbeid på oppdrag fra Norwegian, må anse sine penger som tapt. Blant dem er Alfa Solution, som har vedlikeholdt flyene til flyselskapet.

– Vi er litt forbannet på Norwegian, for å si det rett ut, sier daglig leder og eier Rune Johansen i Alfa Solutions til E24.

Selskapet er én av Norwegians i alt 1.156 usikrede kreditorer, altså dem som har ingen pant eller annen form for sikkerhet for pengene de har krav på.

Denne gruppen av kreditorer får igjen fem prosent av pengene de mener å ha krav på, såkalt dividende.

– Jo større, jo mer kyniske

Alfa Solution har levert tjenester for å beskytte flyene som står parkert på bakken mot fukt. Det gjøres ved ulike tildekkingsløsninger.

– Vi har reddet flyene deres, men de har ikke gjort opp for seg ennå, sier Johansen.

På listen over de usikrede kreditorene er alt fra advokater, konsulenter og forsikringsselskaper til hoteller, taxiselskaper og myndigheter.

– Jeg føler at de, satt helt på spissen, har drevet ulovlig på kreditors regning, sier Johansen.

Alfa Solution står ikke på kanten av stupet, det vil klare seg, forteller Johansen. Men kunder som ikke gjør opp for seg, tynger driften.

– Drar du det enda lenger, så er dette småsvindel. Man føler seg litt svindlet. Dette hadde jeg ikke ventet av et så stort selskap, men det er vel kanskje derfor det der skjer. Jo større, jo mer kyniske.

Selskapet har et krav på drøyt en halv million kroner mot Norwegian.

Alfa Solution hadde en omsetning på drøyt 10 millioner kroner i 2019, som er siste offentliggjorte regnskapstall. I samme periode omsatte Norwegian for 43,5 milliarder kroner.

Johansen forteller at de for første gang inngikk en avtale med Norwegian i fjor høst, like før Norwegian ba om konkursbeskyttelse.

– Dere visste vel at Norwegian var i en vanskelig situasjon. Hvorfor tok dere sjansen på å levere til dem?

– Vi fikk beskjed om at dette var noe de måtte ha og følte oss sikre på at det var noe de måtte ta seg råd til ettersom de trengte å ta vare på flyene sine.

– Vi kunne spurt om en bankgaranti eller en forskuddsbetaling, men såpass seriøse trodde vi at Norwegian skulle være.

Norwegian: Har prøvd å få til gode løsninger

E24 har lagt frem beskyldningene om svindel og ulovlig virksomhet for Norwegian.

Norwegian svarer at de gikk rettens vei for å redde selskapet fra konkurs «da det ble klart hvordan den finansielle situasjonen ville bli», og at selskapet i den forbindelse er bundet av loven.

Norwegian har siden november og desember vært under irsk og norsk konkursbeskyttelse. Selskapet har ikke hatt lov til å utbetale noe etter 18. november, uten rettens godkjennelse.

Siden den gang har selskapet og de rettsoppnevnte rekonstruktørene i Irland og Norge jobbet intenst for å få på plass en plan som kan bli godkjent av domstolen.

– Pandemien har sendt Norwegian inn en dyp krise, skriver Tonje Næss, som er talsperson for selskapet, i en e-post til E24.

Rekonstruksjonsprosessene som Norwegian åpnet da det ble klart hvordan den finansielle situasjonen ville bli, innebærer juridiske føringer de er nødt til å følge, ifølge selskapet.

– Det er «examiner» (det irske ordet for rekonstruktør, journ.anm.) i Irland og rekonstruktør i Norge som skal sikre at kreditorer behandles i tråd med grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsforhandlinger, sier Næss.

– Vårt mål i disse prosessene har vært å komme frem til løsninger som er så gode som mulig for våre kreditorer.

– Trist

En annen leverandør, ved navn Cross Application Consulting, har et krav på 2,3 millioner kroner overfor Norwegian. De leverer konsulenttjenester knyttet til IT og regnskap, blant annet utarbeider de månedlige trafikktall som flyselskapet legger frem.

– Vi anser beløpet som tapt. Det er trist. For oss som selskap og for aksjonærene, er det forferdelig, sier daglig leder Kristian Kolsrud Jåsund til E24.

Selskapet hans har hatt Norwegian på kundelisten i 15 år og flyselskapet er fortsatt en viktig kunde.

– Vi ville ikke gjort det samme igjen. Hvis vi hadde vist at det endte med konkursbeskyttelse, hadde vi nok bedt om forskuddsbetaling, sier Jåsund.

En tredje kreditor er et konkursbo, etter reiselivsselskapet Solia. Før konkursen bestilte Solia flyreiser av Norwegian som ikke ble gjennomført på grunn av coronakrisen.

Bostyrer Kristoffer Aasebø sier de er overrasket over opplysningene i pressen om at andre kunder «i så stor grad» er blitt tilbakebetalt.

– Vi har stilt spørsmål ved om det har skjedd en forskjellsbehandling av kreditorene, skriver Aasebø i en e-post til E24.

Boet etter Solia har krav på snaut en million kroner, som ifølge Aasebø gjelder refusjon fra mars til november i fjor.

Norwegian har tidligere sagt at de har tilbakebetalt 99 prosent av kundenes krav som kom før 18. november, og som gjelder billetter bestilt direkte av Norwegian.

Torsdag denne uken holder Norwegian et møte for aksjonærene, i tillegg til at det er kreditormøte.

