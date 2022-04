Putin vil ha tilbake flydeler fra norsk verksted

Flere slitedeler til Airbus-fly ligger lagret på verkstedet til Sam Aero på Gardermoen. Nå vil russiske Aeroflot ha dem tilbake, men så langt er svaret nei.

Russlands president Vladimir Putin sitter i en simulator-cockpit ved Aeroflots flyskole utenfor Moskva 5. mars i år. Det statlige flyselskapet er, som andre russiske selskaper, bannlyst fra europeisk luftrom.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Det statlige russiske flyselskapet Aeroflot har bedt Sam Aero på Gardermoen og Arlanda i Sverige om å sende tilbake delene de har hatt ved sine lager til Russland.

Delene brukes normalt til vedlikehold av Aeroflots flyginger til og fra Norge, og er dermed europeiske, ifølge Luftfartstilsynet. Derfor får Putins flyselskap neppe se dem igjen.

Europeiske sanksjoner mot Russland hindrer norske selskaper å overføre noe som helst av verdi til Russland og Vladimir Putin.

Sendt mellom departementer

Problemstillingen kom inn til Luftfartstilsynet tidligere denne måneden.

«SAM Aero har russiske kunder som nå er utestengt fra det meste. Spørsmålet kom nå fra Aeroflot, at de ønsker sine deler sendt hjem til Russland fra vårt lager i OSL og ARN. Hvordan skal vi forhold oss til dette», skriver administrerende direktør Ole-Petter Monsbakken ved det norske verkstedet på Gardermoen.

Luftfartstilsynet sendte henvendelsen videre til Samferdselsdepartementet (SD) 8. april.

Les også Norske fôrprodusenter fortsetter Russland-samarbeid

E24 har fått innsyn i korrespondansen, hvor det kommer frem at spørsmålet ikke er dekket av Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)s faktaark om sanksjonene på luftfartsområdet.

EASA skriver kun at russiske fly ikke kan motta vedlikehold fra EU-regulerte verksteder.

Etter påske sendte Luftfartstilsynet en ny e-post til SD, hvor de gjorde det klart at problemstillingen fortsatt var aktuell.

«[Vi kan] ikke svare direkte på hva selskapet skal gjøre i dette tilfellet. Det var heller ikke helt åpenbart hvor vi skulle be selskapet om å henvende seg for å få svar[ ...], skriver Luftfartstilsynet, og ber SD følge opp overfor Utenriksdepartementet (UD).

5. mars besøkte Vladimir Putin Aeroflots treningsanlegg utenfor Moskva. Her poserer han med ansatte i selskapet.

– Null verdt for Aeroflot

Daglig leder Ole-Petter Monsbakken i Sam Aero bekrefter at de har deler som brukes på Aeroflot-fly i beholdningen.

Henvendelsen har samtidig blitt sendt videre til Utenriksdepartementet, opplyser Monsbakken.

– Vi beholder delene i våre godkjente lokaler i Norge og Sverige inntil videre. Og jeg regner med at der blir det liggende.

– Hvor mange deler er det snakk om?

– Det er ikke så mange, det er hovedsakelig snakk om hjul og felger. Nesehjul og hovedhjul.

– Er det snakk om store verdier?

– Jeg vet ikke verdien på det, men for Aeroflot er det jo null verdt nå. Delene er godkjent under «part 145»-forskriften, sier han, og viser til en egen EU-forskrift for godkjente flyverksteder i Europa.

Men det hjelper lite for Aeroflot nå, forteller Monsbakken.

– Vi har en Bermuda-godkjennelse for å serve russiske fly, og den ligger på is inntil videre, siden de ikke har godkjennelse lenger på dette.

Halen på et Airbus A321-211 fra Aeroflot, som står på langtidsparkeringen i Genève i Sveits, fotografert 25. mars.

Sam Aero har svart det russiske selskapet at de forholder seg til myndighetenes krav, og at det er best å avvente tilbakemelding derfra.

– Men tilbakemeldingen er at vi kommer til å ha det liggende, og at vi forholder oss til myndighetenes bestemmelser, sier Monsbakken.

Aeroflot har ikke oppgitt noen tidsfrist på å få delene tilbake, opplyser han.

– Hva ville vært problematisk med å sende delene tilbake?

– Vi kan jo få problemer med vår egen godkjennelse. Det bryter restriksjoner som vi ikke skal blande oss borti. Dette er sanksjoner som er satt, og som vi forholder oss til.

Aeroflot har vært kunde av Sam Aero siden rundt 2010, både i Oslo og på Arlanda, sier Monsbakken.

– De er jo en like viktig kunde for oss som alle andre, de hadde flere «turnarounds» på basene våre hver dag. For oss var de en god kunde.

Aeroflot hadde flere rundturer til og fra Gardermoen om dagen, før Russland invaderte Ukraina. Her ankommer et Aeroflot-fly ved Oslo Lufthavn i 2013.

SD: – Prinsipielt spørsmål

Samferdselsdepartementet opplyser til E24 at henvendelsen fra Luftfartstilsynet og Sam Aero er blitt svart ut muntlig.

Svaret til verkstedet berører prinsipielle tolkningsspørsmål knyttet til sanksjonsregelverket, og UD har ansvaret for forskriften, skriver seniorrådgiver Kristoffer Moene Rød ved departementet i en e-post.

– Siden spørsmålet gjelder luftfartsteknisk regelverk, anbefalte departementet Luftfartstilsynet å ta kontakt med EASA for å høre om EU har tatt stilling til tolkningsspørsmålet.

– Departementet har nå fått vite at Luftfartstilsynet foreløpig ikke har fått svar fra EASA og kan ikke kommentere saken ytterligere.

UD har så langt ikke kommentert saken overfor E24.

Les også Havila Kystrutens forsikringsselskap endrer ikke mening av grønt lys fra UD

Les også Kappløp for å hente tilbake fly fra russiske flyselskaper