Freia-eier med rekordomsetning under pandemien

Sjokoladesultne nordmenn gir Freia-eier Mondelez Norge et omsetningsbyks under pandemien.

Det var mange dager med tomme gater på Karl Johan i Oslo. Pandemien var positiv for omsetningsveksten, da den store majoriteten av selskapets varesalg foregår i dagligvareforretninger. Selskapet forventer at vekten vil falle tilbake når samfunnet åpner opp igjen.

I liket med resten av dagligvarebransjen, kan også sjokoladekjempen Mondelez Norge slå seg på brystet over sterke resultater i fjor.

Mange nordmenn var tvunget til å holde seg mye innendørs i 2020, og Mondelez økte salgsinntektene med 188 millioner kroner til rekordhøye 2,37 milliarder kroner.

Av veksten stod sjokolade for 170 millioner kroner, opplyser selskapet i regnskapet.

Mondelez selger hovedsakelig til dagligvareaktørene, og forklarer at 86 prosent av salget er til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000.

– Det vi var aller mest fornøyd med var å holde fabrikken gående og de ansatte trygge, noe vi har klart, sier kommunikasjonssjef Marcus Hartmann.

– Dere var vel litt fornøyde med de sterke finansielle resultatene også?

– Ja, det er klart. Jeg tror folk ville kose seg litt ekstra i fjor og unne seg noe godt.

200 millioner i utbytte

Til tross for omsetningsvekst spiste kostnadene, spesielt knyttet til varekjøp, opp driftsresultat som faktisk faller med rundt tre millioner kroner til 29,9 millioner.

Det er for finansinntekter, nærmere bestemt utbytte fra Mondelez’ datterselskaper i Sverige på til sammen 125 millioner som gjør at årsresultatet etter skatt ender på 149,5 millioner kroner.

Mondelez Norge er den del av det amerikanske Mondelez-konsernet, og rapporter til sveitsiske Kraft Foods Schweiz Ag. Hit vedtok styret å sende 200 millioner kroner i utbytte i 2020.

Dermed tar Mondelez Norge 50 millioner kroner fra egenkapitalen, som ved utgangen av fjoråret beløpet seg til solide 1,3 milliarder kroner.

På spørsmål om hvordan 2021 har vært så langt for søtsakselskapet, antyder kommunikasjonssjefen at det kan bli nok et sterkt år.

– Det er litt vanskelig å si, men det er en lignende situasjon som i 2020. Usikkerheten er stor under pandemien, men vi kommer til å fortsette å ha vekst så lenge dagligvaren fortsetter å vokse.

Global vekst

Mondelez globalt, som frem til pandemien hadde slitt med å vise til vekst, så sin omsetning øke med 713 millioner dollar (6,3 milliarder kroner) til 26,6 milliarder dollar (236,4 milliarder kroner). Det tilsvarer en vekst på 2,9 prosent.

Dermed står den norske omsetningen for rundt ett prosent av selskapets globale salg av dagligvarer.

Mondelez-aksjen som er notert i New York er opp 11,32 prosent de siste 12 månedene, og 5,64 prosent så langt i år.

Året ble også bra for Mondelez-topp Gro Krigsvoll i fjor. Årslønnen økte fra 1,45 til 2,17 millioner kroner i lønn og andre godtgjørelser viser årsregnskapet.

Mondelez-topp Gro Krigsvoll har ledet selskapet siden 2017.

Konkurransetilsynet henla sak

Etter razzia og etterforskning av Mondelez, Orkla og Norgesgruppen for mistanke om brudd på konkurranseloven tilbake i 2019, ble det i juni klart at Konkurransetilsynet legger tilsynet bort saken.

Tilsynets opprinnelige mistanke gikk ut på at Norgesgruppen fikk bedre innkjøpsbetingelser fra de to store leverandørene Orkla og Mondelez enn det de konkurrerende kjedene fikk, og at dette kunne skade konkurransen, og i så fall føre til høyere priser til dagligvarekundene.

Men til slutt ble konklusjonen at man ikke har funnet bevis for at Coop eller Rema vil svekke sin posisjon mot Norgesgruppen i så stor grad at en av dem må forlate markedet.

– Konkurransetilsynet er særlig opptatt av at store innkjøpsprisforskjeller over tid kan påvirke lønnsomheten og dermed øke sannsynligheten for at en dagligvarekjede svekkes vesentlig, og eventuelt må forlate markedet. Det kan skade forbrukerne. Selv om vi ikke har funnet holdepunkter for at man kan forvente en slik utvikling, er det en prioritert oppgave for tilsynet å overvåke utviklingen, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.