Nesten halvering i antall solgte hotellrom: – Huff, det er ikke så mye å si

Toppsjef advarer om enda en runde med permitteringer etter at hotellene har gått på en ny coronasmell. Nå krever han mer pengestøtte.

HJERTESUKK: Morten Thorvaldsen, sjef for Thon Hotels. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Onsdag denne uken ble den nye varianten av coronaviruset, omikron, påvist i Norge. Samme dag begynte utviklingen å snu nedover for hotellene.

Nedgangen tiltok inn mot helgen, og fredag var antall solgte rom ned 43 prosent sammenlignet med uken før, viser tall fra hotellanalyseselskapet Benchmarking Alliance.

Antallet solgte hotellrom var 25.069 fredag, ned fra 43.752 samme dag uken før.

Thon Hotels-sjef Morten Thorvaldsen melder om flere avbestillinger.

– Huff, det er ikke så mye å si. Vi får ikke gjort så mye med det. Smitten sprer seg, og folk er fullvaksinerte, sier Thorvaldsen til E24.

Verst i Oslo

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting ser en ganske klar nedgang i hotellrombelegg, spesielt fra onsdag og til og med natt til søndag.

– Det er variasjoner i beleggsutviklingen fra by til by. I Oslo ser det umiddelbart noe verre ut enn ellers blant storbyene, spesielt nå i helgen, sier Wiederstrøm.

Belegg er antall solgte rom i forhold til antall tilgjengelige rom.

Utviklingen var negativ på denne tiden også i 2019, som er det siste «normalåret» i bransjen, men fallet var mindre enn det vi ser nå, forteller Wiederstrøm.

– Jeg føler det er litt for tidlig å konkludere, men at den siste utviklingen i smittesituasjonen spiller negativt inn, tror jeg det er liten tvil om.

Det siste døgnet er det registrert 2.964 koronasmittede personer i Norge. Det er høyeste antallet nye smittede registrert på en lørdag siden pandemien startet.

Onsdag var det smitterekord i Oslo med 1.075 nye coronasmittede, ifølge NTB.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting Vis mer

Wiederstrøm påpeker at tallene fra Benchmarking Alliance inkluderer hoteller i Norge med til sammen rundt 61.000 rom, med en klar overvekt av storbyhoteller.

– Utover høsten i år har vi merket en stor økning i antall nye hotellprosjekter, og det er svært gledelig. Jeg håper virkelig at det tilbakeslaget vi nå eventuelt får på hotellrombelegg blir forholdsvis kortvarig og at ikke det demper den optimismen som virker å prege investorene nå, sier Wiederstrøm.

Wiederstrøm mener situasjonen er mer usikker for servering og konferanse, samt overnatting som er knyttet til dette.

Nye tiltak

Regjeringen innførte denne uken flere nasjonale og regionale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten.

I Oslo fikk serveringssteder og arrangører plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte. Det ble krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling, samt krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling. I hovedstaden ble det også innført antallsbegrensninger for ulike arrangementer.

Thon Hotels-sjef Thorvaldsen håper at myndighetene kompenserer hotellene, og advarer om at alternativet er en ny runde med permitteringer. Han mener de nye tiltakene mer eller mindre har stengt ned hotellene og restaurantene.

– Vi har færre gjester. Det er færre på restaurantene og færre på julebord og andre selskaper. Vi har mindre å gjøre, og det er fare for stillinger.

– Av den grunn håper jeg vi får en lønnskompensasjon, slik at man kan holde folk på jobb selv om det ikke er fulle hus. Det er det som er viktig. Den bør komme så fort som mulig, nå som det går med stormskritt mot jul, Thorvaldsen.

Selskaper som driver med overnattingsvirksomhet har for øvrig fått 2,6 milliarder i kontantstøtte gjennom pandemien, viser E24s oversikt. Av dette har Thon Hotels fått flere hundre millioner kroner.

Konsekvenser for Scandic

Scandics markeds- og kommunikasjonsdirektør Tine Birkeland Westby sier smitteutvikling og restriksjoner naturligvis får konsekvenser for etterspørselen hos dem.

– Men vi gjør vårt ytterste for å tilpasse oss situasjonen og håper på snarlig bedring, skriver hun i en epost til E24.

Hun skriver videre at hun ikke kan gå i detalj på belegg eller etterspørsel ettersom Scandic er børsnotert og kommuniserer slik informasjon til markedet kvartalsvis.

Dobbeltsmell for Stordalens hoteller

Nordic Choice Hotels ble denne uke også rammet av et datavirus, som satte ut av spill systemene for booking, innsjekk, utsjekk og betalingsløsningene. Selskapet varslet Nasjonal sikkerhetsmyndighet om saken.

Nordic Choice opplyste at det har etablert manuelle systemer til bruk på hotellene, og at alle gjester må påregne mer ventetid enn normalt.

Hotellkjeden, som er eid av milliardæren Petter Stordalen, hadde fortsatt tekniske problemer lørdag, opplyste selskapet til E24. Status var da uendret siden selskapet la frem en oppdatering dagen før.

«Slik det ser ut nå, vil mange av hotellene måtte fortsette å bruke manuelle løsninger gjennom helgen og være tilbake i normal drift om et par dager», skrev selskapet.

