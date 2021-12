Regjeringen forlenger krisestøtte for næringslivet ut januar

Regjeringen lover nå bedriftene hjelp ut januar 2022, etter forvirring rundt hvor lenge den nasjonale kontantstøtten for næringslivet vil vare. – Så lenge smitteverntiltakene er nødvendige vil vi stille opp, sier næringsministeren.

NHO kritiserte regjeringens kompensasjonsordning. Næringsministeren sier NHO har misforstått. Vis mer

– Jeg har vært tydelig på at regjeringen skal stille opp økonomisk så lenge smitteverntiltakene er gjeldende. Tiltakene gjelder nå i fire uker, og det betyr at den nasjonale kompensasjonsordningen uansett vil vare ut januar. Det har jeg garantert til NHO, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Vi vil fortløpende vurdere behovet for støtteordningene. Men la det ikke være tvil: Så lenge smitteverntiltakene er nødvendige vil vi stille opp.

Næringsministeren kommer på banen etter kritikk fra NHO, der Ole Erik Almlid kritiserte regjeringen for at kompensasjonsordningen bare dekker november og desember, selv om smitteverntiltakene varer lenger.

Næringsministeren mener NHO har misforstått, og kontaktet NHO etter pressekonferansen og garanterte at kompensasjonsordningene varer så lenge tiltakene varer.

Også LO har understreket at de ønsker at tiltakene skal vare like lenge som krisen varer.

Tirsdag presenterte regjeringen nye tiltak for å hjelpe næringslivet overleve de nye restriksjonene som blir innført natt til onsdag. Regjeringen gjør endringer i ordningen. De setter utbyttebegrensninger for selskaper som har fått støtte, og stiller krav om tilbakebetaling for selskaper som går med overskudd i 2021.