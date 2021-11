Dømt til å betale erstatning etter å ha hindret vindkraftutbygging

Vindkraftmotstander og grunneier Hans Petter Thue må betale 260.000 kroner i erstatning og en bot på 30.000 kroner etter å ha parkert bilen sin på tvers av en vei for å hindre vindkraftutbygging.

Her taues Hans Petter Thue og bilen hans vekk fra veien i juni i fjor. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det kom frem så mye i løpet av den rettssaken at jeg anket på stedet. Dette er et justismord, sier Hans Petter Thue til Sunnmørsposten, som først omtalte dommen mandag.

Overfor E24 bekrefter Thue at han anket på stedet da dommen ble avsagt fredag.

– Det er så mye lugubert fra retten og det som skjedde på Haramsøya at jeg har anket over lovanvendelsen, bevisforståelsen, straffeutmålingen og erstatningen, sier Thue.

Den 11. juni 2020 ble bilen hans tauet vekk fra Haramsvegen på Haramsøya i Møre og Romsdal – med ham inni.

Da hadde Thue stått parkert på tvers av veien i 14 dager, for å hindre anleggsmaskinene fra Haram Kraft å komme seg opp på Haramsfjellet.

Les også Stormen på øya: Kampen mot møllene

Forsøkte å stanse dynamitt

Thue har flere ganger blitt fjernet med makt fra stedet, og måtte derfor i tillegg finne seg i å stå tiltalt for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre jobben sin.

Han har også hindret anleggstrafikken ved å gå sakte i veibanen, ifølge postene i dommen, som han opprinnelig ble ilagt et forelegg på 30.000 kroner for.

Grunneier Hans Petter Thue måtte flere ganger fjernes med makt av politiet da protestene mot vindkraftutbyggingen på Haramsøya pågikk som verst. Vis mer

Da han ikke vedtok boten, endte det altså i Ålesund tingrett tidligere i november.

I dommen, som ble avsagt fredag, kommer det frem at kravet fra utbygger Haram Kraft gjaldt to av dagene Thue hindret anleggstrafikken, samt en ferjeaksjon i september 2020 hvor Thue og flere andre forsøkte å hindre transport av dynamitt til anleggsområdet.

Totalt idømmes Thue en erstatning til Haram Kraft på 257.671,70 kroner, og 30.000 kroner i bot. Betaler han ikke, blir det 60 dager i fengsel, ifølge dommen.

Les også Politiet aksjonerer på Haramsøya: – Jeg har låst dørene

– Engasjert, ikke radikalisert

Thue har hele tiden fremholdt at anleggstrafikken har krysset hans private eiendom, og at det også er derfor han hindret trafikken – ikke fordi han er vindkraftmotstander.

– Det startet med eiendomsrett og det med å bli fratatt retten til å gå på egen eiendom. Det var det flere som ble. Men underveis begynte jeg å lese meg opp, og så at her måtte vi kjempe mot forurensing av drikkevann og for naturmangfoldet, sier Thue til E24.

I dommen heter det at Thue ifølge ham selv ble «radikalisert», og at hans senere tiltak for å hindre anleggsarbeidet «primært var motivert ut fra et ønske om å beskytte natur og dyreliv».

– Jeg ser det står at jeg ble «radikalisert», men det jeg sa var at jeg ikke ble radikalisert, bare veldig engasjert, sier Thue.

Dommen er ikke rettskraftig.