Mistenker at mulig omikronutbrudd stammer fra Scatec-julebord

Scatec bekrefter at ansatte har fått påvist coronavirus etter et juleselskap sist fredag. Deltagere på festen hadde nylig vært i Sør-Afrika, ifølge selskapet. Ifølge kommunen er mellom 40 og 50 smittede tilknyttet julebordet.

Et ukjent antall Scatec-ansatte er smittet etter et arrangement i Oslo før helgen forrige uke. Illustrasjonsfoto Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Assisterende smittevernoverlege i Frogner Bydel, Tine Ravlo, bekrefter til Aftenposten/E24 at mistanken om et større utbrudd av omikronsmitte i Oslo stammer fra et julebord avholdt av Scatec.

– Det er mellom 40 til 50 smittede tilknyttet julebordet.

– Har dere fått inn noen informasjon om andre smittede utenfor arrangementet?

– Vi har ikke fått inn noen informasjon om dette. Men det pågår et omfattende smittesporingsarbeid, sier Ravlo.

Hun forklarer at det er gjort en foreløpig screening som viser «en høy sannsynlighet» av omikron, og at prøvene er sendt til sekvensering.

– Det har høy prioritet, så vi håper på å få svar så fort som mulig.

Scatecs kommunikasjonssjef Stian Tvede Karlsen sa at de ikke hadde noen ytterligere kommentar da E24 tok kontakt i forbindelse med omikron-mistanken. Han bekreftet tidligere at de har ansatte som har testet positivt for coronavirus.

– Den positive prøven kom etter et juleselskap fredag 26. november, forklarte Karlsen.

Ifølge kommunikasjonssjefen hadde ingen av deltagerne testet positivt for coronavirus i forkant av festen, som ble holdt i Oslo.

– Vi har et strengt regime ut ifra det som anbefales fra myndighetene, og så har det vært en utvikling som gjorde at vi ville ta spesielle hensyn. Kun vaksinerte fikk delta på selskapet, og alle måtte teste negativt på forhånd.

Scatec bygger, eier og operer solenergianlegg. Selskapet har virksomheter i 35 land, og det største kontoret i utlandet ligger i Sør-Afrika.

Kom nylig fra Cape Town-kontoret

Ansatte som var på juleselskapet hadde nylig vært på kontoret i Cape Town, ifølge Scatec.

– I hele høst og frem til omikronvarianten ble oppdaget, har ansatte vært på reise til vårt største utenlandskontor i Cape Town. Og det var deltagere på juleselskapet som har nylig vært der, sier Roar Haugland, VP for Health, Safety, Security and Environment for Scatec, og leder for kriseberedskapsteamet til selskapet.

Han legger også til at de har fulgt myndighetenes råd under pandemien, og har innført ekstra tiltak for å beskytte samfunnet rundt og de ansatte.

– Dette arbeidet vil fortsette i vår oppfølging av ansatte, og vi samarbeider med bydelsoverlegen for å sørge for at smitten begrenses i størst mulig grad, sier han.

Les også Omikron påvist i Norge

Den nye varianten av coronaviruset, omikron, ble påvist i Sør-Afrika på torsdag i forrige uke – dagen før juleselskapet i Scatec.

Kommunikasjonssjef Karlsen opplyser at ingen ansatte på festen hadde ankommet Norge fra Sør-Afrika etter dette.

De første tilfellene av omikron i Norge ble påvist i Øygarden og Ullensaker i dag, onsdag.

120 deltagere

Ravlo, smittevernsoverlege i Frogner i Oslo, uttalte tidligere at det «høyst sannsynlig» var omikronsmitte som stammet fra jobbarrangementet i helgen. Dette er onsdag ettermiddag bekreftet at stammet fra Scatec-julebordet.

Tidligere opplyste Roar Haugland i Scatec at de ikke hadde blitt informert av smittevernsoverlegen i bydelen om at det dreide seg om deres arrangement.

Scatec opplyser at de hadde 120 deltagere på juleselskapet, men ønsker ikke å dele det nøyaktige antallet som er smittet etter råd fra smittevernoverlegen i Frogner bydel.