Nordea suspenderer analytikere etter coronakritisk rapport

Nordea trakk tilbake en kontroversiell rapport der senioranalytikere stilte spørsmål ved effekten av coronavaksinene, og dro sammenligninger med Hitlers regime. Nå er begge suspendert av storbanken.

SUSPENDERT: Sjefstrateg Andreas Steno Larsen og hans kollega, sjefanalytiker Martin Enlund. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Nordea bekrefter at de har suspendert de to senioranalytikere, etter at banken onsdag trakk tilbake den kontroversielle rapporten ført i pennen av de to.

I analysen stiller forfatterne, sjefanalytiker Martin Enlund og sjefstrateg Andreas Steno Larsen, blant annet spørsmålstegn ved coronavaksinens effektivitet, offisielle smittetall og refererer til Nürnbergprosessen.

Nå er det suspendert.

Ber om unnskyldning

– Vi har satt i gang en intern gjennomgang, og de to analytikerne vil ikke skrive eller publisere noe i løpet av gjennomgangen, sier

banken fredag, ifølge Bloomberg.

Martin Enlund Vis mer

Storkundedirektør i Nordea, Martin Persson, ba om unnskyldning for notatet og sa at Nordea vil fortsette å «publisere troverdig analyse og forskning med integritet», ifølge Bloomberg.

– Som bank er vår ekspertise bankstøtte og å gi råd til våre kunder om deres økonomiske situasjon. Vi overlater medisinske råd til ekspertene, og derfor følger vi som selskap myndighetenes råd om vaksiner og covid-19, sa Persson i uttalelsen.

Rapporten fjernet etter tre dager

Rapporten ble publisert på Nordeas hjemmesider søndag. Onsdag ble rapporten fjernet etter at den skapte rabalder på Twitter.

Samme dag skrev Nordea på Twitter at synspunktene i analytikerrapporten ikke reflekterer bankes offisielle holdning, og at de skulle starte en intern gransking.

Svenske Enlund begynte i Nordea i 2014 som sjefanalytiker og har tidligere jobbet i Svenska Handelsbanken i ni år. Danske Steno Larsen har vært i Nordea i mer enn ti år.