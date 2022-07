Utelivsbransjen har nesten hentet seg inn igjen: – Stort etterslep i bedriftsmarkedet

Etter turbulente år med restriksjoner ser det endelig lyst ut for utelivsbransjen, selv om få kokker og servitører presser lønnsomheten i bransjen.

Etter 270 dager med stengte dører er det godt å kunne drive vanlig butikk igjen, forteller innehaver av Furset-gruppen Bjørn Tore Furset.

– Etter 270 dager stengt er det godt å få drive vanlig butikk igjen. Vi ser lyst på det, og det har jeg inntrykk av at mange i bransjen gjør nå, sier Bjørn Tore Furset.

Han eier Fursetgruppen, som står bak rundt 20 spisesteder i Oslo, fra tradisjonelle Lofoten Fiskerestaurant til stjernerestauranten Maaemo.

– Vi er tilbake på de samme nivåene som før corona, forteller Furset.

Morten Guldvik, daglig leder og majoritetseier i Skagstindgruppen, kan melde om den samme gjeninnhentingen for hans spisesteder.

– Omsetningen er tilbake på 2019-nivåer, sier Guldvik.

Skagstindgruppen driver blant annet Smelteverket, Krøsset og sportsbarene under navnet Pokalen.

– For oss har det vært en bra vår og sommer så langt.

Bjørn Tore Furset synes det er deilig at markedet er tilbake i en normalsituasjon

Stort etterslep i bedriftsmarkedet

– Privatmarkedet stabiliserer seg, etter en ketchupeffekt de første 1–2 ukene, sier Bo Vivike, daglig leder og deleier i R. E. N Group.

Han driver steder som Taket Steen & Strøm, Amazonia og FYR Bistronomi.

Mens omsetningen fra privatpersoner ikke er helt på nivå med før pandemien her, opplever de stort trykk fra andre deler av markedet.

– Det er et stort etterslep i bedrifts- og arrangementsmarkedet. Alle bedrifter har hatt to år uten å kunne gjøre noen ting, så nå vil de gjøre noe for de ansatte og for kundene, forteller Vivike.

Ordreboken for dette segmentet fyller seg derfor godt opp, ifølge R. E. N Group

– Det redder antageligvis året, forteller Vivike.

Gode tider for arbeidstagere presser lønnsomheten

Alle tre restaurant-gruppene opplever samtidig hard konkurranse om arbeiderne.

– Det har vært krevende å få tak i ansatte. Det har vært mangel i hele bransjen på personal, sier Furset.

– Men vi har nok ansatte. Nå er toppsesongen over så det ser greit ut for vår del, legger han til.

Det demper hvor mye penger man kan tjene på restaurant fremover, ifølge Vivike i R.E.N.

– Mange rømte bransjen under to år med corona, og det ble ingen rekruttering under pandemien. Det har skapt en lønnsspiral og året vil bli preget av lavere lønnsomhet selv om omsetningen skulle være den samme, forteller Vivike.

Kan ha fått fordel av å ikke permittere

Guldvik i Skagstindgruppen melder om en noe bedre situasjon, delvis på grunn av en klok beslutning tidligere i år.

– Vi valgte å ikke permittere noen ansatte i siste nedstengingsperiode. Selv om det var en kortsiktig stor kostnad for oss, så har det gjort at vi har grunnstammen av bemanningen vår intakt.

Han forteller at tilgangen på ansatte nå har gradvis blitt bedre.

– Vi jobber jevnt og trutt med å fylle opp de «hullene» vi har i bemanning men status per nå er at det ser bedre ut enn det har gjort på lenge, skriver han.

Flest norske turister

På tross av flystreik er det ingen av de tre innehaverne som har merket noen turistmangel.

– Det er bra med turister. Under corona var det unntakstilstand på alle måter. Nå er vi tilbake på nivået fra 2019, forteller Furset.

Han har ikke merket noen effekt av flystreiken på bookingtallene, forteller han. Men han har en følelse av at det er mer norske turister enn utenlandske, i forhold til før.

– Jeg har ikke tall på det, men jeg har en følelse av det. Vi ser det på bookingene og når vi snakker med bordene, forteller han.

Heller ikke Skagstindgruppen har blitt preget av mangel på turister.

– Vi har jo steder i flere deler av Oslo, men for de stedene som blir mest påvirket av turisttrafikken, som Aker Brygge og Karl Johans gate så har vi merket godt besøk så langt i sommer, sier Guldvik.

Men også i Skagstindgruppen er det få som kommer langveis fra.

– Nå er nok våre steder i de områdene steder som har mest besøk fra Europeiske, skandinaviske og norske turister så vi er nok ikke så påvirket av at for eksempel det asiatiske markedet lar litt vente på seg, forteller Guldvik.