Putin med Voss-vann på helikoptertur: – Beklagelig

Voss of Norway mener selskapet ikke kan noe for at Putin nøt vannet deres på et møte tirsdag. Eksperter er uenige om effekten på merkevaren.

Vladimir Putin tok tirsdag med seg sin hviterussiske presidentkollega Aleksandr Lukasjenko om bord i den russiske presidentens helikopter.

De var på vei til romhavnen Vostotsjnyj, som er under bygging langt øst i Russland. Det er ifølge Reuters Putins første kjente tur ut av Moskva etter invasjonen av Ukraina 24. februar.

På veien serverte Putin eksklusivt Voss-vann. Selskapet bak er Voss of Norway, som har hovedkontor i Agder-kommunen Iveland.

Det er ukjent hvor vannet i flaskene som vises i videoen kommer fra, men selskapet har produksjon i Iveland, i tillegg til i USA og Kina.

Rune Ingve Fløgstad er styremedlem i Voss of Norway og uttaler seg på vegne av selskapet.

– Det er beklagelig, men utenfor selskapets kontroll at merkevaren vår blir profilert på denne måten. At Putin har Voss-vann på sitt helikopter er ikke noe vi kan gjøre noe med. Det er som det er, sier Fløgstad til E24.

Har avslått russiske henvendelser

Fløgstad forteller at Voss of Norway har stanset salget til Russland i tråd med vestlige sanksjoner.

– Vi har fått henvendelser fra vår distributør i Russland, men har avslått disse. Vi følger den praksisen som nå er etablert, sier Fløgstad.

Russland har vært et av minst 50 land Voss of Norway eksporterer produktet til. Landet har utgjort mindre enn 1 prosent av omsetningen til selskapet, opplyser Fløgstad.

Selskapets største eier er den kinesisk-thailandske milliardæren Chanchai Ruayrungruang gjennom selskapet Reignwood.

– Ikke noe man ønsker

Tor Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) og ekspert på markedsføring og merkevareledelse. Han sier det å bli assosiert med Putin ikke er noe man ønsker eller oppsøker.

NHH-professor Tor Andreassen

– Vanligvis vil man knyttes til personer som gir merkevaren en positiv forsterkning. Putin er nå i store deler av verden definert som en krigsforbryter og en negativ person som man ikke vil være i samkvem med.

Andreassen trekker frem eksempelet med det sveitsiske forsikringsselskapet Zurich Insurance, som fjernet bokstaven «Z» som symbol i logoen. Selskapet ville ikke bli forvekslet med å være en støttespiller til Russland i Ukraina-krigen.

Samtidig peker Andreassen på at det hadde vært verre hvis Putin hadde stått frem og åpent støttet Voss of Norway som merkevare, enn at han nå tilfeldigvis viser at han drikker vannet.

Det er vanskelig å anslå hva en slik hendelse koster Voss of Norway, mener Andreassen.

Uenig

Mens Andreassen er negativ til effekten på merkevaren av hendelsen, utfordrer en annen akademiker dette synet.

Karl-Fredrik Tangen er førstelektor ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Han sier det ikke er en katastrofe for en merkevare å bli knyttet til Putin.

– Hvis jeg hadde vært Voss, så hadde jeg tenkt at dette ikke noe å være veldig bekymret for. De som kan betale mest, kan også velge det beste.

Øyeblikksbilder av merkevarer blir ofte misforstått, ifølge Tangen.

– Voss trenger ikke å tenke at de skal ha folket med seg. De trenger bare en liten del av folket, sier Tangen.

Tangen viser til at Voss-vannet er høyt priset og appellerer til dem med mye penger.

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania.

Han viser til at mange oligarker med familie har blitt sett med luksusmerkevarer, uten at dette ser ut til å påvirke deres merkevarer spesielt mye.

– Jeg tror ikke de kan gjøre noe annet enn å ta fullstendig avstand fra det. Nå får alle se at hvis du har all verdens penger tilgjengelig, så kjøper du Voss. Det kan hende den historien sitter igjen etter krigen.

Voss kan få en negativ effekt når folk spør dem i markedsundersøkelser som følge av hendelsen, men kommer nok ikke til å merke det på salget, ifølge Tangen.

– Markedet er ikke moralsk på en slik måte. Det er en av grunnene til at moralske vurderinger ikke bør etterlates til markedsmekanismen.

