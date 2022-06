Sjeføkonom om boligprisveksten: – Viser at rentene ikke biter

En sterk mai for boligprisene gjør sjeføkonom Harald Magnus Andreassen trygg på at Norges Bank fortsetter rentehevingene.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1.

– Boligprisveksten viser jo at rentene ikke biter, og det tilsier alt annet like at Norges Bank løfter rentebanen på kort sikt, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til E24.

Han snakker om boligprisene, som steg 1,2 prosent i Norge i mai, ifølge de ferske tallene fra Eiendom Norge fredag.

Det siste året har prisene steget med 6,4 prosent.

– Ikke helt samsvar

Andreassen mener dagens boligpristall, kombinert med ytterligere fall i arbeidsledigheten, vitner om en veldig sprek utvikling i økonomien, og sterkere enn Norges Bank har ventet.

– Samtidig har vi sett fall i forbrukertilliten, så det er ikke helt samsvar mellom de ulike tallene. Den usikkerheten trekker i retning av at de ikke behøver å speede opp rentehevingene, men jeg ble veldig usikker etter dagens tall.

Andreassen har også mer tro på at Norges Bank vil ty til doble rentehevinger enn å ta i bruk de såkalte mellommøtene.

– Jeg er uansett trygg på at de fortsetter å heve rentene til de ser at de virker ved at ledigheten ikke lenger faller og boligprisene enten flater ut eller faller.

– Jeg har blitt veldig usikker de siste timene, men jeg ville ikke kritisert dem for å heve dobbelt i juni, det er helt på marginen, sier Andreassen.

Ikke usannsynlig med dobbel heving

Han får støtte av sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun sier også at dagens tall er sterkere enn sentralbanken har ventet, men at boligprisveksten også skyldes en begrenset tilbudsside.

– Risikoen for en raskere renteoppgang har økt, men det betyr ikke nødvendigvis en større renteheving, sier hun.

Likevel er ikke sannsynligheten for dobbel renteheving noe lavere med de ferske tallene.

– En dobbel renteheving på et halvt prosentpoeng er absolutt ikke usannsynlig, men jeg heller mot at de går gradvis frem og eventuelt heller fremskynder renteheving til mellommøtet i august, sier hun.

– Situasjonen er ikke så dramatisk at det skulle tilsi en snuoperasjon nå, sier hun videre, men tilføyer at hun vil se an neste ukes inflasjonstall før hun konkluderer.