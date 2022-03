Kverneland Bil seksdoblet resultatet

Med en omsetningsvekst på nær én milliard kroner slo Kverneland Bil AS til med tidenes beste resultat i 2021. Regnskapets overskudd er 102 millioner kroner, seks ganger høyere enn året før.

Kverneland Bil solgte over 1000 eksemplarer av denne bilmodellen, en Ford Mustang Mach-E.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Ja, vi er svært godt fornøyd med fjoråret, sier administrerende direktør Helge Ellingsen i Kverneland Bil AS til Aftenbladet/E24.

Bilkonsernet hadde et resultat før skatt på 17 millioner i 2020, noe som vokste til 102 millioner i fjor. Det er nøyaktig en seksdobling.

Sterk vekst

Den sterke omsetningsveksten til Kverneland Bil skyldes blant annet at forhandleren fikk hele sju rene elektriske modeller på markedet samtidig som etterspørselen etter nye elbiler økte sterkt. Bruktbilmarkedet var også uvanlig sterkt i 2021.

Administrerende direktør Helge Ellingsen i Kverneland Bil er storfornøyd med 2021. Også i år ser det bra ut for bilforhandleren.

– Vi hadde nærmest en ketchupeffekt i fjor, sier Ellingsen. – Det var et betydelig etterslep i leveringen av enkelte modeller, og disse kom i butikkene våre i 2021. Den viktigste enkeltmodellen var Ford Mustang Mach-E, som vi solgte over 1000 eksemplarer av, sier Ellingsen.

Ford viktigst

For den tradisjonsrike bilforhandleren, 100 år i år, er Ford fortsatt det viktigste bilmerket. Ford selges både i Stavanger, Bergen Bryne og Haugesund.

– Om lag 50 prosent av inntektene våre på nybilsalget i fjor stammet fra en Ford. Men det viktigste suksesskriteriet vårt er nok produktbredden. Ved siden av Ford er Volvo det merket som er viktigst for oss.

Konsernet solgte i fjor nye biler for 1,6 milliarder kroner. Bruktbilomsetningen var 650 millioner kroner. I tillegg kom betydelige inntekter på verkstedet og salget av deler.

100-åring Kverneland Bil AS kan feire 100-års jubileum i år. 14. januar 1922 skrev Aadne Kverneland forhandler-kontrakt med Ford. Dermed er Kverneland Bil en av Europas eldste Ford-forhandlere – og eierfamilien har vært den samme hele tiden. I 100 år har ale kontrakter mellom selskapet og Ford vært signert av en Aadne/Ådne Kverneland. I dag er det far Ådne Kverneland (72 år) og sønn Gard Ådne Aure Kverneland (35 år) som eier Kverneland Bil AS. Brødrene Kverneland var i flere år nesten enerådende som Ford-forhandler i Stavanger. I dag selger selskapet 10 ulike bilmerker: Ford, Volvo, Mazda, MG, Jaguar, Land Rover, Polestar, Alfa Romeo, Fiat og Jeep. Forhandlere finnes i Stavanger, Sandnes, Bryne, Haugesund, Bergen og Oslo. Selskapet har også en representasjons- og serviceavtale med det kinesiske bilmerket NIO som er på vei til Norge. Kverneland Bil solgte nesten 7000 biler i fjor. Over 1000 av disse var den elektriske salgssuksessen Ford Mustang Mach-E. Vis mer

Har vært verre

Kverneland Bil hadde noen vanskelig år i 2018 og 2019, noe som kan forklares med at flere av konsernets bilmerker, kanskje først og fremst Ford og Mazda, kom seinere på markedet med sine elektriske modeller enn konkurrentene. Fra 2017 til 2018 gikk omsetningen ned med 20 prosent, og i 2018 kom det et underskudd på 10 millioner kroner. Året etter var det et resultat før skatt på minus 13 millioner. Men nå har det altså snudd til pluss.

God tro nå

– Vi tror at også 2022 kan bli et godt år for oss, selv om det er mye usikkerhet rundt leveranser av biler og bildeler på grunn av krigen i Ukraina. Men i utgangspunktet er ikke vi blant dem som blir hardest rammet. Likevel er vi spente på hvordan året utvikler seg.

Hele bilbransjen er preget av forsinkelser i leveransene, og vinnerne er de som kan levere biler raskt.

– For Kverneland Bil er Polestar et av merkene som har kortest leveringstid – mens en del av de andre merkene, blant andre MG, har fått en lengre leveringstid i første kvartal, sier Ellingsen.