Prisene på Obos-boliger fortsetter å falle i Oslo

Boligprisene for boliger fra boligutbyggeren har steget 4,3 prosent de siste 12 månedene, men fra november til desember falt prisene 0,8 prosent.

Boligutbyggeren Obos melder mandag om prisene på deres bruktboliger. Prisene falt 0,8 prosent i Oslo, og ned 2,1 prosent i hele landet.

– Dette er som ventet, boligprisene pleier å falle i desember, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i pressemeldingen.

De siste tolv månedene har prisene på Obos-boliger i Oslo steget 4,3 prosent, mens i resten av landet har de steget 3,6 prosent, ifølge pressemeldingen.

– Boligmarkedet virker å være i bra balanse og aktiviteten holder seg høy, dette gjelder både brukte og nye boliger, sier Monsvold i meldingen, og påpeker at nyboligsalget tok seg opp i siste del av desember.

Hadde forventet reaksjon i desember

Meglersjefene i DNB Eiendom og Privatmegleren har tidligere sagt at det var høy aktivitet for dem i desember.

– November var en ekstremt sterk måned, så jeg trodde vi skulle få en reaksjon i desember, men tvert imot, sa Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren til E24 søndag.

Obos-statistikken dekker omtrent 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. Hovedstaden hadde det største novemberfallet i Obos-prisene på 12 år i november.

Prisene falt da med 1,7 prosent i Oslo, og 1,4 prosent for hele landet sett under ett. I samme måned viste Eiendom Norge sin statistikk boligprisene falt 0,6 prosent for hele landet.