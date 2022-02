Skattedebatten: Advokater merker rush av rike kunder

Skatteadvokater melder om økt pågang av formuende personer som ber om råd fordi de vurderer å flytte til utlandet.

PEKER PÅ SKATT: Skatteadvokat Nicolay Vold mener økt formuesskatt har skylden for at flere rike vil ut av landet. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Dette er ikke for hvermannsen, sier partner Nicolay Vold i advokatbyrået Wiersholm til E24.

Han er en av landets fremste eksperter på skatterett. Fra sitt kontor på Aker Brygge i Oslo får han stadig flere spørsmål fra formuende personer som ønsker rådgivning i forbindelse med at de vurderer å flytte til utlandet.

Flere skatteadvokater E24 har snakket med forteller om en økning i antallet henvendelser om flytting og skatt. Rike folk vurderer å flytte til utlandet og lurer på hva som skal til, hvordan man går frem og hvor man eventuelt bør flytte.

– Man må jo virkelig flytte hvis man skal flytte, man kan ikke beholde bolig i Norge. Man må bryte en del bånd, og det er en ganske dramatisk beslutning, sier Vold.

– Skaper oppmerksomhet

Wiersholm-advokaten er klar på hva han mener ligger bak utviklingen.

– Formuesskatten har nesten doblet seg i kroner og øre etter årsskiftet og etter ny regjering, sier Vold.

Debatten om formue og skatt har igjen blusset opp etter at skikonge og mangemillionær Bjørn Dæhlie meldte om sine flytteplaner til Sveits. Valget falt på Sveits blant annet fordi «rammebetingelsene er gode».

– Hvordan opplever du at en slik nyhet påvirker folk?

– Det skaper oppmerksomhet om saken. Det er en polariserende debatt. Noen heier på det, og andre synes det er helt forferdelig. Det er ikke så mange som er likegyldige.

En annen bemidlet person som flyttet til Sveits er boligmilliardæren Kjartan Aas. Ifølge egne regnestykker sparer han mellom 6 og 9 millioner kroner i året på det.

Partner Nicolay Vold i advokatbyrået Wiersholm. Vis mer

Exit-skatt

Vold i Wiersholm forteller at de formuende personene har spørsmål om regelverket, både i Norge og i andre land.

– Da hjelper vi med hvilke regler man må forholde seg til, for å komme ut av Norge og inn i andre land. Det er blant annet exit-skatt i Norge og mye å forholde seg til, sier Vold.

Exit-skatt er en skatt formuende personer som ønsker å flytte ut av landet må betale på urealiserte gevinster.

SVs Kari Elisabeth Kaski vil at exit-skatten skal bli strengere. Hun og Rødt-politiker Sofie Marhaug er kritiske til formuende som flytter ut av landet.

I dag er exit-skatten lagt opp slik at folk som flytter til utlandet må vente fem år før de kan selge eiendeler og få en skattefri gevinst på salg, om landets skattenivå tillater det. Man trenger altså ikke å skatte av gevinsten på salg av for eksempel aksjer etter å ha bodd fem år i utlandet.

En strengere exit-skatt kan bety at dagens femårsregel forlenges.

– Hva synes du om Kaskis forslag om strengere exit-skatt?

– Det er lettere sagt enn gjort.

Norge har skatteavtaler med andre land, slik at det landet der personen er hjemmehørende også vil ha et ord med i laget, mener Vold.

– Jeg har vel ikke inntrykk av at dagens regler om exit-skatt er hovedmotivasjonen til folk for at folk flytter ut. Det er mer formuesskatten og at den må betales uavhengig av inntekt som ofte er problemet, sier Vold i Wiersholm.

Skikonge og mangemillionær Bjørn Dæhlie har skapt debatt etter at han meldte om flytting til Sveits. Vis mer

– Et rush

Også skatteadvokat Ulf Sørdal i advokatfirmaet Sands merker større pågang fra kunder som er nysgjerrige på flytting ut av landet.

– Nå er det en åpenbar dreining, sier Sørdal.

Det er snakk om et titalls personer med formue på milliarder eller flere hundre millioner kroner, ifølge Sørdal.

– VI har hvert år hatt én eller to som spør om dette. Når vi når går til ti, 15 eller 20 personer kaller jeg det et rush, sier Sørdal.

Sørdal mener i likhet med Vold i Wiersholm at økt formuesskatt er bakgrunnen for at flere ber om råd for flytting ut av landet.

– Dette er penger som de fleste må ta ut fra bedriftene sine og betale. Det er hva myndighetene ønsker, en omfordelingspolitikk, og det får de, sier Sørdal.

Boligmilliardæren Kjartan Aas flyttet nylig til Sveits. – Jeg føler meg absolutt truffet, men jeg har ikke dårlig samvittighet, sa han nylig da E24 møtte ham i Sveits. Svaret kom på spørsmål om kritikken mot rike folk som flytter ut av landet av skatteårsaker. Vis mer

Formuesskatt Formuesskattesatsen ble fra 1. januar 2022 økt til 0,95 prosent fra 0,85 prosent.

For formue over 20 millioner kroner ble det innført en høyere sats på totalt 1,1 prosent.

Samtidig ble bunnfradraget i formuesskatten økt fra halvannen million kroner til 1,7 millioner kroner. Vis mer

– Et spesielt land

– Hvilke land er aktuelle for slike skatteflukter da?

– Det er europeiske land som har skatteavtaler som gjør at du kan bli kvitt formuesskatten med en gang, samme året som du reiser ut.

Partner Ulf Sørdal i Sands. Vis mer

I de aller fleste land, for eksempel Tyskland, må man vente og skattlegges i de tre årene etter utreise, ifølge Sørdal.

– En håndfull land i Europa kan man flytte direkte til. Det gjelder blant andre Luxembourg, Italia, Belgia og Sveits.

– Men Sveits har formuesskatt?

– Ja, det er et spesielt land. Der kan du likevel inngå en avtale om hvor mye skatt du skal betale på formue. Den vil stort sett være lavere enn i Norge. Der betaler du en skattepakke på i alt 5–15 prosent, inkludert formuesskatt, forteller Sørdal.

En viktig faktor

Partner Finn Backer-Grøndahl i advokatbyrået Thommessen opplever ikke noen dramatisk utvikling i hvor mange som kommer for å be om råd ved flytting til utlandet.

Likevel har det vært økt fokus på skattemessige rammebetingelser for norske eiere de siste årene. Formuesskatt og spørsmålet om å flytte til utlandet er en viktig del av dette.

Noen flytter ut av rene skattemessige årsaker. Backer-Grøndahl påpeker at de fleste likevel velger bosted ut fra hvor de ønsker å bo og at skatt ikke betyr alt. Men også i slike tilfeller kan skatt bli en avgjørende faktor, for eksempel dersom man vurderer å bo i utlandet av andre årsaker, eller dersom man uansett oppholder seg mye i utlandet.

Partner Finn Backer-Grøndahl i Thommessen Vis mer

I dag sier reglene at du kan oppholde deg i Norge maksimalt 61 dager i året, for å slippe norsk beskatning etter utflytting.

– For personer som bor store deler av året i utlandet men betaler full formuesskatt til Norge, vil det være et åpenbart spørsmål om man fortsatt skal være skattemessig bosatt i Norge. Hvis man for eksempel bor ni måneder i utlandet uansett og ender opp med 10-talls millioner kroner i formuesskatt hvert år, er det ikke så rart at man vurdere å begrense oppholdet i Norge de siste 3 månedene slik at man er skattemessig utflyttet.

– Da blir skatt en viktig faktor til slutt, sier Backer-Grøndahl.

Les også Kommentar: «Med kjeft skal landet bygges»

Les også Bjørn Dæhlie og kona flytter til Sveits

Les også Milliardæren flyttet til Sveits: – Føler meg truffet av kritikken, men har ikke dårlig samvittighet