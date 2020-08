Kjøpmann feilbestilte tusenvis av pølser: – Vært helt Texas

Kjøpmann Kjell Raymond Nygård på Bunnpris i Alta feilbestilte flere tusen pølser for mye. – Kundene har sunget «pølsemaker, pølsemaker» til meg og kaller meg pølsekongen, sier han.

Kjøpmann Kjell Raymond Nygård på Bunnpris i Alta bestilte inn fem tusen pølsepakker for mye. – Det har vært helt texas, sier han. Vis mer Amfi Alta

Publisert: Oppdatert: 26. august 2020 17:32 , Publisert: 26. august 2020 17:12

I forkant av et tikronerstilbud på kjøttpølser fra Gilde skulle kjøpmann Kjell Raymond Nygård bestille opp et par tusen pakker med pølser.

Leverandøren dukket imidlertid opp med 7.306 pakker.

– Vanligvis går det kanskje et par tusen pakker på en slik kampanje. Plutselig satt jeg der over 5.000 pakker for mye, sier Nygård.

– Det skyldes nok en blanding av at jeg ble litt overivrig da jeg skulle bestille og at jeg hadde ikke fått med meg at de hadde endret pakningsstørrelsen fra mellom åtte og ti pakker per kartong til 30, sier han.

I et par uker har kjøpmannen forsøkt å selge pølsepakkene til ti kroner, men da butikken innså at pølsene nærmet seg utløpsdatoen halverte de prisen til fem kroner.

– Det har vært helt texas. Folk har kjørt timesvis for å hamstre pølser. I løpet av gårsdagen og et par timer i dag var alt borte, sier Nygård.

Nettavisen iFinnmark omtale pølsetabben først.

– Kaller meg pølsekongen

Harseleringen har ikke latt vente på seg etter feilbestillingen.

– Kundene har sunget «pølsemaker, pølsemaker» til meg og kaller meg pølsekongen. Det er et godt og populært produkt jeg har blingset på, så folk er happy. Da tåler jeg å bli tullet litt med, sier Nygård.

I tillegg til å dumpe pølseprisen i butikken har Matsentralen i Alta og et lokalt hestestevne fått flere hundre pakker.

– Heldigvis klarte vi å redde alle pølsene slik at ingenting gikk til spille, sier kjøpmannen.

Taper 35.000 kroner

Tapet på feilbestillingen har han knapt tatt motet til seg til å regne på, sier han.

– Jeg vil anslå at vi taper rundt 35.000 kroner på alt sammen, sier Nygård.

– Men det vil ikke påvirke oss stort økonomisk. Etter fem års drift har butikken blitt solide, og selv om det er en sur kostnad er det ikke store summen i det store og det hele. Men vi kunne ikke drevet med dette hver uke, sier kjøpmannen.

– Håper syngingen tar slutt snart

Nygård sier at på tross av pølsetapet går butikken trolig i pluss på det hele.

– Det har blitt en merkbar omsetningsøkning fordi folk også handler andre ting i butikken. Selv om det ikke var med vilje har det vært verdt det, men jeg vil ikke anbefale det som noe PR-tiltak, sier han.

Fremover vil kjøpmannen følge nøyere med på bestillinger.

– Jeg har drevet butikken i fem år og dette er den første skikkelige innkjøpstabben som har skjedd. Om det bare skjer en gang hver femte år så er det ikke så aller verst.

– Til slutt ble det nesten som en god gjerning, så får jeg bare bite i meg å være han med pølsene i noen år. Men jeg håper syngingen tar slutt snart, sier han.

