Norwegian legger frem detaljer om redningsplanen

Det kriserammede flyselskapet vil gjøre om en stor del av gjelden til aksjer. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet etter konvertering, men før den planlagte emisjonen.

Norwegian-sjef Jacob Schram. Vis mer Reuters Staff / X01095

Eivind Bøe

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 27. april 2020 08:58 , Publisert: 27. april 2020 08:05

Norwegian står midt i den største krisen i selskapets historie og kjemper en intens kamp for å overleve. Mandag morgen legger Norwegian frem detaljer om planen der det skal få slettet gjeld mot at kreditorene istedet får aksjer i selskapet.

Norwegian foreslår å gjøre om til sammen 4,15 milliarder kroner i obligasjonsgjeld til aksjer, skriver selskapet i en melding til obligasjonseierne.

Samtidig ønsker Norwegian at leasing-gjeld for minst 500 millioner dollar skal bli gjort om til aksjer.

Norwegian har likevel et mål om at enda mer av gjelden skal bli gjort om.

Målet er nemlig at til sammen 1,2 milliarder dollar i obligasjons- og leasing-gjelden skal bli byttet om til aksjer, tilsvarende et beløp på 12,7 milliarder kroner hvis man bruker dagens valutakurser.

– Vil sitte igjen med 5,2 prosent

Norwegian skal i møte med obligasjonseierne torsdag denne uken og holde en ekstraordinær generalforsamling i neste uke.

Selskapet vil legge frem et forslag til obligasjonseierne om å gjøre om 60 prosent av gjelden i to obligasjonslån (NAS07 og NAS08) til aksjer og gjøre om 85 prosent av gjelden til aksjer i et konvertibelt obligasjonslån. Med forslaget følger visse betingelser.

Norwegian har intensjon om å utstede aksjer for opp til 400 millioner kroner i en emisjon.

Norwegian beregner at dagens aksjonærer vil sitte igjen med 5,2 prosent etter at gjelden er konvertert til aksjer, men før den planlagte emisjonen.

– Helt avgjørende

Norwegian har satt i gang en restrukturering for å møte corona-krisen og selskapet jobber hardt for å innfri kravene til den norske regjeringens statlige lånegaranti.

Tidligere denne måneden meldte selskapet at det vil gjøre om gjeld til egenkapital ved å inngå avtaler med obligasjonseiere, långivere, leasingselskaper og leverandører.

– Det styret nå foreslår er helt avgjørende for å innfri de strenge kravene myndighetene har satt for at vi skal få tilgang på lånegarantier som vil gi oss til sammen tre milliarder kroner, sa konsernsjef Jacob Schram i Norwegian den gang.

Milliardpakke til luftfarten

Det var torsdag den 19. mars at myndighetene foreslo en garantiordning på 6 milliarder kroner for den norske flybransjen. Til sammen 3 milliarder av disse pengene kan gå til Norwegian.

Viruskrisen, som har rammet etterspørselen etter flyreiser verden over, har truffet Norwegian hardt.

Selskapet har fra før permittert 90 prosent av sine ansatte, og har parkert store deler av flåten.

