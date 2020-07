Frykter ukontrollert prisvekst – ser 2016-tendenser i boligmarkedet

I 2016 steg boligprisene 26 prosent fra januar til desember. Meglertopp kjenner igjen mange av tendensene som drev denne oppgangen i dagens marked.

Administrerende direktør Carl Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund. Vis mer Torstein Bøe/NTB scanpix

5. juli 2020

For andre måned på rad har boligprisutviklingen vært unormalt god, til tross for at mange spådde prisras som følge av coronakrisen.

Etter en historisk sterk mai-vekst i boligprisene, satte årets junimåned også prisvekstrekord. Boligprisene steg nominelt 1,9 prosent i mai, og 0,8 prosent i juni.

Nå frykter administrerende direktør Carl Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund (Nef) at prisveksten kan komme ut av kontroll. Han ser mange av de samme tendensene som i 2016, da prisene steg voldsomt.

– Vi frykter en eskalering i situasjonen vi er i nå. Vi har hatt tre år med flat utvikling og et ideelt marked både for økonomien og dem som skal inn på markeder, sier Geving til E24.

Kan lokke investorer tilbake

Nå kan den flate utviklingen være over, og Geving tror vi kan få et mer svingende marked, slik som under oljekrisen i 2016.

I 2016 var styringsrenten nede i 0,5 prosent, etter å ha blitt satt ned i flere omganger for å stimulere økonomien etter kraftige oljeprisfall.

Som følge av lavere rente og et mer begrenset tilbud på boligmarkedet, steg prisene nominelt med 26 prosent fra januar til desember i 2016.

– Nå har vi fått et av tidenes raskeste rentefall, og renten er lavere enn noensinne. Det vi tror når vi får en rask stigning i prisene i mai og juni på et tidspunkt vi ventet det motsatte, er at investorene kommer tilbake i større grad, sier Geving.

Flere investorer vil kunne ha positiv effekt på utbyggingen av nye boliger som kan ta unna noe av presset, forteller Geving.

– Men det samlede presset på markedet vil øke, sier han.

Vil videreføre boliglånsforskriften

Som i 2016, stiger også nå arbeidsledigheten som følge av corona. Det skulle tilsi at det ble færre som ville kjøpe og selge bolig.

– Men boligmarkedet viser seg ofte å være motsyklisk, sier Geving.

Han påpeker at arbeidsledighet i krisetider oftest rammer lavlønnsgrupper, som fra før ikke er like delaktige i boligmarkeder. Dermed vil ikke nødvendigvis ledighet gå hardt ut over prisene.

Som følge av krisen er boliglånsforskriften, som setter rammer for hva bankene kan gi i boliglån, midlertidig endret. Vanligvis kan bankene kun avvike fra kravene om egenkapital og inntekt i 10 prosent av utlånene sine – åtte prosent i Oslo. Nå er avvikskvoten satt opp til 20 prosent, en midlertidig endring som ble forlenget ut tredje kvartal i 2020.

Geving tror ikke den vil bli utvidet på nytt i fjerde kvartal, og mener de siste månedenes prisstigninger tydelig viser at boliglånsforskriften fortsatt er nødvendig.

– Det er viktig med en streng kredittregulering i markedet, og vi mener fortsatt at det er nødvendig med de strengere reglene for Oslo fordi prisene vil stige mer her – det viser prisene i juni.

– Euforisk på kort sikt

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelag (NBBL) sier de ikke er like bekymret for en ny prisgallopp i boligmarkedet.

– Men vi er mer bekymret enn for to måneder siden. Jeg tror vi kan få en ketsjup-effekt på kort sikt, ettersom samfunnet og boligmarkedet har vært nedstengt, men i stor grad har blitt åpnet igjen, renten er rekordlav og boliglånsforskriften i praksis er ikke-eksisterende, sier Bjerknes.

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL. Vis mer Nadia Frantsen

– På kort sikt ser det litt euforisk ut, men noen stor boligprisfest har jeg ikke tro på, sier han.

Boliglånsforskriften i sin helhet utløper etter planen ved nyttår. Skulle den bli forlenget etter nyttår tror Bjerknes at Geving i Norsk eiendomsmeglerforbund kan få rett.

– Boliglånsforskriften er en viktig faktor her. Uten forskriften og med nullrente fra Norges Bank og så lenge ikke utviklingen i realøkonomien blir særlig svak, kan det gi sterk boligprisvekst. Og særlig i Oslo, sier han.

– I Oslo bygges det færre boliger fremover, som vil presse markedet. På landsbasis vil det bli annerledes, ettersom det er igangsatt og bygd mer på utenfor Oslo, sier Bjerknes i NBBL.

